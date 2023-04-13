Derrumbe de puente vehicular en Colombia deja dos muertos y al menos 15 heridos

En la Tebaida, Colombia el derrumbe de un puente vehicular en el sector El alambrado el cual comunica a Quindío y Valle del Cauca, dejó a dos policías fallecidos.

En las imágenes se aprecia que varios vehículos quedaron totalmente destruidos por el colapso del puente vehicular que generó una nube de polvo invadiendo la zona.

Debido al derrumbe del puente dos policías que viajaban al territorio Valle caucano fallecieron en el lugar y 15 personas más resultaron heridas.

Los policías muertos por el derrumbe del puente vehicular tenían 40 y 43 años

La identidad de los policías son José David Márquez de 43 años y Nelson Fabián Salgado de 40 años. Eran dos experimentados uniformados de la Policía de Colombia.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó su pesar por el fallecimiento de los dos uniformados y las personas heridas en la situación.

Descartan acto de terrorismo

Aunque las autoridades están adelantando las investigaciones para esclarecer las causas del colapso, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, descartó que se tratara de un acto de terrorismo.

Sin embargo adelantaron que esperarán a que avancen las investigaciones.

La hipótesis que toma más fuerza es que el puente colapsó debido a los años.

Por el puente pasaba la mayor cantidad de carga entre Buenaventura y el centro del país

Este puente está ubicado en el principal corredor vial entre Quindío y el Valle del Cauca, es la zona por donde se mueve la mayor cantidad de carga entre Buenaventura y el centro del país de Colombia.

El puente llevaba más de 40 años y soportaba cargas impresionantes, con tractomulas que viajan de Buenaventura hasta Bogotá.

El puente que fue construido en 1984 se le hacían mantenimientos recurrentes y hace tres meses no se reportó fallas puntualizaron la autoridades.

La caída del puente vehicular sorprendió a cientos de personas que a diario cruzan por la zona jurisdicción del municipio de la Tebaida en Quindío.