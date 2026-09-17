“Es hipocresía": Funcionarios de Salud de Veracruz son captados en hospitales privados y desatan críticas en plena crisis de desabasto de insumos en el IMSS-Bienestar

Mientras los médicos de hospitales públicos en Veracruz deben lidiar con el desabasto de medicamentos e insumos para tratar a los pacientes, los funcionarios que deberían estar encargados de atender el problema fueron captados llevando familiares a un hospital privado.

Critican uso de medicina privada por parte de funcionarios del IMSS-Bienestar

Mariela Hernández, secretaria de Salud de Veracruz, y Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en el estado, fueron captados en un hospital privado en Xalapa donde presuntamente fue ingresado el esposo de la secretaria estatal, en medio de semanas de protestas de médicos y residentes para exigir materiales y medicamentos.

Estas acciones fueron criticadas por integrantes de la oposición, ya que mientras la mayoría de ciudadanos no tiene para pagar una atención médica privada, los funcionarios sí pueden hacerlo.

“Qué padre que ellos sí tengan recursos para pagar sus atenciones privadas, y mientras todos los demás que esperen. Es hipocresía, es falsedad, es incompetencia y es desidia”, declaró Ana Cristina Ledezma, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz.

Cabe recordar que Ramos Alor fue duramente criticado por las respuestas airadas que dio a médicos residentes que exigían insumos para tratar a los pacientes.

Crisis en la salud pública: protestas por desabasto de medicamentos en Veracruz

La líder del blanquiazul recordó las pésimas condiciones en las que están los hospitales del IMSS-Bienestar. Mientras que Gabriela Castro, jefa de Medicina Interna del Hospital Civil Luis F. Nachón, describió que en ocasiones deben esperar más de 10 días para que llegue un antibiótico. Enlistó lo que le falta a su hospital: “Ahorita ya ni analgésicos, medicamentos, antibióticos, sedantes, batas, ropa para quirófano, o sea, no hay nada”, mencionó.

Esto resalta las diferencias de un gabinete encabezado por Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, que puede ir a un hospital privado, mientras que en las instituciones públicas, los ciudadanos deben padecer la falta de medicamentos e insumos.

Con información de Aser Oropeza.