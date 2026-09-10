Lleva un mes con el brazo fracturado y no lo operan por falta de insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz: Paciente denuncia en Hechos Meridiano

La falta de insumos médicos volvió a perjudicar a un paciente que requiere atención de urgencia. A través del WhatsApp de Hechos Meridiano, la mamá de Víctor Regules compartió la historia de su hijo, quien lleva más de un mes esperando una cirugía por una fractura de brazo. Contó lo que está viviendo en el Hospital Regional de Alta Especialidad en el puerto de Veracruz, inmueble que ahora depende del IMSS-Bienestar.

Los familiares solicitan apoyo a las autoridades de salud para que la intervención quirúrgica se realice lo antes posible.

Así fue como se fracturó

El calvario de Víctor comenzó tras sufrir un accidente dentro de su domicilio al resbalar y caer en las escaleras al salir del baño.

Al intentar amortiguar el golpe puso las manos, lo que le provocó una fractura en el húmero del brazo derecho.

Tras el accidente, acudió al Hospital Regional donde fue ingresado directamente al área de traumatología para ser valorado.

Más de un mes con una fractura y aún no entra a cirugía...



Víctor pasó semanas internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, ahora bajo @IMSS_Bienestar. Su operación fue programada y cancelada varias veces por falta de insumos.



Hoy está en casa, esperando… pic.twitter.com/uz3qhR5gJa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Le cancelaron la operación tres veces

Aunque los médicos le informaron en un inicio que la cirugía se realizaría en un lapso de dos a tres semanas, la intervención fue suspendida repetidamente.

Los doctores le cancelaron la cita quirúrgica en tres ocasiones consecutivas.

El personal de salud le explicó que no contaban con elementos básicos como lápiz de cauterización, gasas, vendas y material quirúrgico esencial.

Le dan pase transitorio tras un mes internado

Luego de pasar un mes y una semana internado en el área de traumatología sin recibir la operación, el médico tratante le ofreció una alternativa ante la falta de equipo:

Salir de las instalaciones mediante un pase transitorio.

En el hospital le indicaron que se comunicarían con él por teléfono en cuanto llegaran los insumos para reprogramar la cita.

Paciente pide apoyo a las autoridades por falta de recursos

Víctor explicó que al no contar con los recursos económicos suficientes para costear la operación e insumos en una clínica privada, decidió hacer pública su denuncia para recibir ayuda de las autoridades correspondientes.

Situación actual del Hospital Regional de Veracruz

El Hospital Regional de Alta Especialidad en el puerto de Veracruz opera bajo el esquema del IMSS-Bienestar.

Los familiares de los derechohabientes piden que se garantice el abasto de material médico en el área de traumatología para evitar que más pacientes esperen semanas internados sin solución.