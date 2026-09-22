Operación "Águila Alta": México desactiva drones por razón de seguridad en el país

Autoridades detecaton el vuelo de drones en México, de los cuales uno ingresó por Estados Unidos, y al ser detectados fueron desactivados, como parte de la Operacióan Binacional "Águila Alta".

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la presencia de los drones en el territorio y, luego de una investigación, se determinó inmovilizarlos.

¿Por qué desactivaron drones en México? Autoridades explican el motivo

Este 22 de septiembre de 2026, la Defensa informó que México inhabilitó cinco drones, mientras que el gobierno de Estados Unidos detectaron uno.

La detección y acción que se llevó a cabo fue derivado de la Operación Binacional "Águila Alta", entre ambas naciones como parte de una estrategia de seguridad.

El reporte de las autoridades señala que los drones fueron desactivados debido a que al parecer eran usados para actividades delictivas.

Dron que ingresó de EU a México era usado para tráfico de personas

El 17 de septiembre pasado, la Defensa informó que un dron ingresó a territorio nacional tres días antes desde Estados Unidos al país.

El dron fue visto en la colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, en Baja California.

De acuerdo información de la Defensa, el apararo era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Detienen a hombre por volae dron usado para tráfico de personas

El personal militar realizó patrullajes que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron, a quien le decomisaron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para el mismo dron.

El probable responsable fue puesto a disposición para determinar su situación legal, y a su vez realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Detectan vuelo de dron en México que ingresó por EU y detienen a un hombre.|Secretaría de la Defensa / Pexels

Operación "Águila Alta" entre México y EU

La Defensa informó que, en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos de América, concluyó la Operación Binacional “Águila Alta” desarrollada del 7 al 21 de septiembre de 2026, en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

El objetivo del plan es la inhibición de drones de características comerciales que utiliza la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y personas.

Durante este tiempo cinco drones fueron inhabilitados por el Ejército Mexicano, de los cuales uno fue detectado en el lado estadounidense, ingresando posteriormente a territorio nacional

