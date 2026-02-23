Aviones de la Fuerza Aérea sobrevuelan CDMX y Edomex: ¿De qué se trata el ejercicio?

Logo Inklusion Sitio accesible
A través de redes sociales, ciudadanos difundieron el vuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sobre distintas zonas de la CDMX y Edomex; se trata de aviones texanos T-6C.

Fuerza Aérea Mexicana sobrevuela México: ¿Por qué hay aviones en CDMX y Edomex?
Fuerza Aérea Mexicana sobrevuela México: ¿Por qué hay aviones en CDMX y Edomex? |Redes
Seguridad

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

En medio de la tensa calma tras el operativo en Jalisco para capturar a "El Mencho", algunos habitantes del Valle de México despertaron con el particular sonido de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), aviones que a lo lejos fueron identificados como de tipo T-6C Texan.

Estos vehículos aéreos sobrevolaban distintas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, algunos dejando una estela de humo similar a la utilizada en festividades, por lo que de inmediato los usuarios se cuestionaron el motivo por el que se desplegaron estas flotillas.

¿Por qué hay aeronaves de la Fuerza Aérea en el aire de CDMX y Edomex?

A pesar de que no hay un comunicado oficial por parte de las autoridades mexicanas, tanto de la Defensa Nacional como de la propia FAM, este ejercicio apunta a una práctica de rutina correspondiente al Día de la Bandera, que se celebra cada 24 de febrero en México; y se pudo rastrear a través de la plataforma de Flight Radar.

Este tipo de ejercicios no suelen comunicarse a la opinión pública; sin embargo, debido al contexto actual, llamó la atención de los habitantes de la CDMX y Edomex, en especial porque este tipo de aeronaves texanos también fueron utilizadas el día de ayer en el operativo que se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, para intentar capturar a Nemesio Oseguera Cervantes.

Videos del sobrevuelo de aviones militares en CDMX y Edomex

*Información en desarrollo

