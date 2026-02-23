Aviones de la Fuerza Aérea sobrevuelan CDMX y Edomex: ¿De qué se trata el ejercicio?

En medio de la tensa calma tras el operativo en Jalisco para capturar a "El Mencho", algunos habitantes del Valle de México despertaron con el particular sonido de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), aviones que a lo lejos fueron identificados como de tipo T-6C Texan.

Estos vehículos aéreos sobrevolaban distintas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, algunos dejando una estela de humo similar a la utilizada en festividades, por lo que de inmediato los usuarios se cuestionaron el motivo por el que se desplegaron estas flotillas.

¿Por qué hay aeronaves de la Fuerza Aérea en el aire de CDMX y Edomex?

A pesar de que no hay un comunicado oficial por parte de las autoridades mexicanas, tanto de la Defensa Nacional como de la propia FAM, este ejercicio apunta a una práctica de rutina correspondiente al Día de la Bandera, que se celebra cada 24 de febrero en México; y se pudo rastrear a través de la plataforma de Flight Radar.

Este tipo de ejercicios no suelen comunicarse a la opinión pública; sin embargo, debido al contexto actual, llamó la atención de los habitantes de la CDMX y Edomex, en especial porque este tipo de aeronaves texanos también fueron utilizadas el día de ayer en el operativo que se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, para intentar capturar a Nemesio Oseguera Cervantes.

Videos del sobrevuelo de aviones militares en CDMX y Edomex

Esta mañana nos han reportado varios sobrevuelos de aviones militares en #Naucalpan y aledaños; el motivo: ejercicios por el pasado 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano (todos los años se hace). pic.twitter.com/OHoERWMhz7 — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 23, 2026

Ya llevan un buen rato pasando aviones en Atizapán de Zaragoza, me dan mucho nervio pic.twitter.com/B8UM0D08LN — Erika Julio (@erika_julioh) February 23, 2026

Espero que no salgan que es para demostrar que la FA está lista para "defender al pueblo y su soberanía". Al estilo bananero de la izquierda latinoamericana. Dan ternura esos avioncitos de colección. pic.twitter.com/T3NTLAFnai — Biggus (@GREsquiliano) February 23, 2026

Aviones de la heroica Fuerza Aérea mexicana, sobrevuelan la Ciudad de México para garantizar la seguridad de la ciudadanía @ComandanteFAM #Mencho #CJNG @Defensamx1 @EJTO_FAM_GN pic.twitter.com/O7lygP8OrI — J. Hernández Barros (@juliohbarros) February 23, 2026

En estos momentos están sobrevolando la CDMX varios aviones, alguien sabe el motivo⁉️ pic.twitter.com/nKHjgXFYvq — Andrey De La Mancha 🇲🇽🇻🇪 🇨🇴 (@AndreyDLaMancha) February 23, 2026

Ya llevan buen rato 🤔 pic.twitter.com/ymzpDrErbL — Dr Juan Manuel Lira (@doclira1) February 23, 2026

*Información en desarrollo