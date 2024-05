¿Y si mejor declina, Licenciado? Desafío de Aspirantes en Por la Banda

La Doctora, la Ingeniera y el Licenciado luchan por construir los castillos de la democracia, es la recta final en el Desafío de Aspirantes en “Por La Banda”.

Previo al último debate, la Doctora, la Ingeniera y el Licenciado se miden en la construcción de castillos de arena, los castillos de la democracia.

Por un lado, la chaviza ayuda al Licenciado quién se quiere ver astuto para que nadie le quite su castillo; por otra parte, la Doctora recula pero aún no se distingue lo que construye y hasta sus mismos simpatizantes la increpan. Mientras que una desesperada Ingeniera lanza una primera bomba al señalar que las encuentras le otorgan un empate técnico y por si esto no fuera suficiente, opta por una nueva estrategia: prefiere pedirle al Licenciado que mejor decline por ella.

