VIDEO: Desahuciado ruega en redes sociales para que adopten a su perrito llamado Firulais

Un video que se viralizó en redes sociales, muestra los momentos en que un hombre desahuciado en un hospital de Perú, ruega para que algún voluntario o usuarios de las redes sociales que adopten a su perrito. Firulais es el nombre de este “lomito” que ha acompañado a su dueño durante estos últimos días mientras este hombre permanece desahuciado en un hospital de Lima, capital de Perú.

Esta peculiar y emotiva petición del hombre que se encuentra en sus últimos momentos de vida, fue difundida mediante TikTok luego de que una mujer, que se identifica como “normaecha” grabó al hombre que con trabajos responde pero que solicita a las personas de las redes sociales que adopten a su perrito.

¡Que adopten a su perrito! Hombre desahuciado, ruega por alguien que pueda quedarse con “Firulais”, su fiel lomito

En el video que fue grabado con el celular de la mujer, también se puede apreciar a Firulais, el lomito que ha permanecido a orillas de la cama en la que se encuentra postrado su dueño y quien pide que alguien adopte y cuide a su "peludo amigo".

Firulais, un perrito que no se le despega a su desahuciado dueño en un hospital de Perú

En las imágenes captadas y publicadas en la cuenta de TikTok de la mujer (@normaecha), se puede escuchar como el desahuciado suplica “que venga una buena persona, que se lo lleve alguien que de verdad lo estime”.

En algún momento de la grabación, la mujer le pregunta al hombre sobre qué es lo que le gustaría que pasara con el Firulais y este le responde que quiere que se vaya con alguien "que le dé su comidita".

Muchos videos que han sido difundidos en redes sociales, muestran cómo es que debido a la gravedad de los pacientes, el personal médico permite que perritos como Firulais, acompañen a sus dueños en todo momento y hasta el último respiro.

De hecho, en otro video en TikTok se puede apreciar cómo es que este "lomito" se sube a las piernas de su dueño mientras este es trasladado por los pasillos del hospital en donde es atendido.

La historia y conmovedoras imágenes han hecho que algunas personas le lleven de comer al perrito, además de que en los comentarios de las publicaciones se puede leer a varias personas que se dicen dispuestas a adoptar y querer a este fiel peludo llamado Firulais.