Alarma en Macuspana: Fuga de gas obliga a desalojar a decenas de familias cerca de planta de hidrocarburos

Un incidente de consideración alteró las actividades habituales en las inmediaciones de las instalaciones petroleras ubicadas en el municipio de Macuspana durante este sábado, se trató de una fuga de gas.

Una avería en un conducto perteneciente al Complejo Procesador de Gas de Ciudad Pemex provocó una salida descontrolada de hidrocarburo, situación que forzó el retiro inmediato y preventivo de aproximadamente 60 familias que tienen sus hogares establecidos sobre los terrenos del derecho de vía en las cercanías de la planta.

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El sábado que comenzó con olor a gas y el desalojo de emergencia

Los informes recabados a través de las corporaciones de rescate indicaron que la avería ocurrió de manera específica en la tubería encargada de transportar y surtir el insumo hacia las regiones de Mayakán y Valladolid.

Con la finalidad de mitigar el peligro y dar paso a las reparaciones correspondientes, los encargados del sistema procedieron a cortar por completo el flujo del material químico mientras se da solución definitiva a la contingencia en el sitio afectado.

#Tabasco | Una fuga de gas registrada este sábado en una línea del Complejo Procesador de Gas de Ciudad Pemex, en el municipio de Macuspana, obligó a la evacuación preventiva de alrededor de 60 familias asentadas sobre el derecho de vía cercano a la instalación. pic.twitter.com/9SurrWR96e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

¿Qué autoridades atienden la emergencia por el ducto dañado en Tabasco?

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Tabasco ratificó que diversos grupos de rescate y seguridad acudieron al llamado de auxilio para salvaguardar a los lugareños y delimitar un área de protección en los alrededores.

Las instancias gubernamentales detallaron que la movilización de las 60 familias del sector afectado respondió estrictamente a un protocolo de cuidado para evitar intoxicaciones o fatalidades ante la cercanía del desperfecto.

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En el sitio de la contingencia se registró la presencia de la Guardia Nacional, miembros del Ejército Mexicano, así como personal de las áreas de Seguridad Física, Tránsito y especialistas en Seguridad Industrial. Todos ellos colaboraron en el aseguramiento del entorno vial y habitacional, impidiendo el paso de personas ajenas a las maniobras para facilitar las tareas de los ingenieros.

Cuál fue la causa de la fuga de gas en el Complejo de Pemex hoy

Respecto a los factores que propiciaron la avería, datos preliminares aportados por integrantes del sindicato de la sección 14 apuntan a que el origen del problema se debió a maniobras de remoción de tierra.

Presuntamente, personas que habitan de forma irregular en los márgenes de la propiedad federal realizaban excavaciones en la periferia de la nave industrial, lo que terminó por fracturar la infraestructura de distribución.

Las autoridades encargadas de supervisar la zona informaron que, por fortuna, el suceso no generó siniestros por fuego ni se registraron ciudadanos con quemaduras o afectaciones a la salud. Sin embargo, las diferentes corporaciones mantienen guardias permanentes y las labores técnicas siguen su curso en el punto de la ruptura hasta que la tubería quede completamente sellada y deje de representar un foco de riesgo para la comunidad.

