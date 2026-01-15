Exigen localización del profesor de universidad privada en Puebla tras presunta detención

La desaparición del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), ocurrida el pasado 2 de enero, continúa generando preocupación entre la comunidad universitaria, ya que han pasado once días sin que existan respuestas sobre su paradero. Esto tras su presunta detención en Monterrey .

Desaparece profesor de universidad en Puebla

De acuerdo con el reporte de búsqueda emitido por la Comisión Local de Búsqueda de Personas en Nuevo León , Leonardo Ariel Escobar Barrios tiene 42 años, es de nacionalidad colombiana y fue reportado como desaparecido el 2 de enero de 2026 en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Ante la situación, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), informó sobre la presunta detención del profesor el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey

Las universidades del @suj_contigo exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones. pic.twitter.com/MI3TpcC1FE — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 13, 2026

De acuerdo con el pronunciamiento de SUJ, existirían indicios sobre la posible participación de autoridades federales y municipales; sin embargo, hasta ahora no hay registro de su detención o liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana Puebla, confirmó que el Dr. Escobar Barrios forma parte de su cuerpo académico y señaló que, como institución, se ha sumado desde el primer momento a los procesos de acompañamiento y búsqueda, en coordinación con las autoridades y familiares.

La universidad hizo un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda contribuir a su localización, y refrendó su disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Asimismo, exhortó a que se realice una búsqueda exhaustiva e inmediata.

Ficha de búsqueda de Leonardo Ariel, profesor de universidad en Puebla

La ficha de búsqueda, describe que el profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.75 metros, tiene cabello negro, corto y rizado, ojos café oscuro y tez morena clara.

Como señas particulares, se detallan lunares en el rostro y una cicatriz en el glúteo derecho, al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba.