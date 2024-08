Miedo en San Mateo Atenco: Bloquean calles por Michel de 20 años, joven desaparecida en Edomex

La violencia contra las mujeres en México ha alcanzado niveles alarmantes, y la reciente desaparición de María Michel González Rebollar, una joven de 20 años en San Mateo Atenco, es un trágico recordatorio de la crisis que enfrentamos.

¿Qué se sabe sobre Michel, joven desaparecida en San Mateo Atenco?

De acuerdo con la ficha emitida por la fiscalía general de Justicia del Estado de México, Michel desapareció el 15 de agosto, y a tan solo siete días de su desaparición, sus familiares y amigos se vieron obligados a bloquear los carriles laterales de Paseo Tollocan, no sólo para exigir justicia, también por la indignación colectiva que siente la sociedad ante la inacción de las autoridades.

La situación es desgarradora y, a la vez, inaceptable. En el Estado de México, las desapariciones de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres han aumentado un escalofriante 480% en los últimos dos años. Este incremento no es solo una estadística; es una realidad que afecta a miles de familias que viven en la incertidumbre y el dolor de no saber el paradero de sus seres queridos.

Su hermana, Nancy González, ofreció más información sobre la desaparición de su hermana, agregó que no se llevó ninguna pertenencia, principalmente el celular, algo que le pareció extraño ya que en todo momento lo carga.

“Ella no se llevó pertenencias, ropa ni celular; nada, cuando siempre anda cargando sus cosas. El celular lo dejó. No sabemos nada de ella. Esta manifestación se realizó porque se levantó una denuncia, pero no quisieron dar acceso a las cámaras del C5, entonces exigimos que nos permitan verlas”, indicó.

Las autoridades compartieron sus rasgos en redes sociales; denuncia cualquier anomalía. | Fiscalía

¿Cómo comunicarse con la Fiscalía del Edomex?

En caso de tener alguna información sobre el paradero de María Michel González Rebollar o de otra persona desaparecida, se recomienda llamar al Locatel Edomex (722) 167-88-08, Alerta Amber México (lada sin costo) 800 00 854 00 y Alerta Amber Estado de México (lada sin costo) 800 89 029 40.

Es importante recordar que la activación de este tipo de alerta es un mecanismo de emergencia que se utiliza para la búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos y su implementación es crucial para movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda de quien desapareció.