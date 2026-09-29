Braulio Caballero desapareció a los 13 años en Pantitlán y su familia lo descubrió casi seis años después

Esta desgarradora historia revela una cadena de negligencias por parte de la autoridad, que hoy solo puede ofrecer disculpas.

En representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, emitió una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Braulio Bacilio Caballero y su familia debido a las omisiones y deficiencias de la institución.

El fatídico 28 de septiembre de 2016, Braulio fue atropellado y falleció en el Hospital Balbuena, su cuerpo llegó al INCIFO. Y su familia, desesperada, revisó servicios forenses, peinó distintos lugares y se unió a las Madres Buscadoras de la Ciudad de México para buscarlo incansablemente.

Braulio quedó en el olvido por las autoridades

Trágicamente, su cuerpo terminó en una fosa común. Casi seis años después, en 2022, una prueba genética confirmó su identidad, lo que representa un caso de desaparición administrativa, donde los registros de las autoridades lo mantuvieron en el olvido, pero no ocurrió lo mismo con su familia, que nunca dejó de buscarlo.

La Fiscalía Capitalina ofreció una disculpa pública, pero lo que realmente necesitaba Braulio era que las autoridades cumplieran con su deber y lo identificaran.

Con esto, la historia de Braulio Bacilio Caballero pone de manifiesto la dolorosa realidad de las fallas en el sistema de justicia y la impunidad en casos de desaparición.