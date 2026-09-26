Cinco menores desaparecen en una misma semana en CDMX: colonias y alcaldías

Al menos cinco familias de la Ciudad de México (CDMX) han vivido días de angustia. Quizá sin conocerse, tienen algo en común: menores desaparecidos en la misma semana en diferentes alcaldías y colonias.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició la investigación para cada caso registrado. De acuerdo con las fichas de búsqueda, los menores desaparecieron entre el 21 y 22 de septiembre de 2026.

¿Quiénes son los menores desaparecidos en CDMX casi al mismo tiempo?

Hasta este día se tiene registro que cinco menores no volvieron a sus casas, por lo que se activaron diversas fichas de la Alerta Amber con información para encontrar a:



Melany Leticia Rodríguez Reyes

Tiene 15 años y fue vista por última vez el pasado 21 de septiembre, en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, a las 14:30 horas.

Scarlette Ivanna Saldaña Cosme

La menor de 15 años fue vista por última vez el pasado 21 de septiembre, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Jan Enrique Castro López

Es un menor de 17 años visto por última vez el pasado 21 de septiembre, en la colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Linda Geraldine Alarcon Espinosa

Es una menor de 16 años que fue vista por última vez el pasado 22 de septiembre, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacan.

María Valentina García García

María Valentina García García tiene 12 años. Se le vio por última vez el 22 de septiembre de 2026, en la colonia Culhuacan CTM sección VI, alcaldía Coyoacan.