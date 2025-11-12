¡Desbasto de Gas LP en México! Estados afectados por el ‘racionamiento'; qué pasará con el precio

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, admitió que México se enfrenta a un desabasto de combustible licuado, una situación a la que nombro como un "racionamiento de Gas LP", la cual afecta a distintos estados de la República, pero ¿cuáles son?

Estados afectados por el desabasto de Gas LP en México

¡Atención, mexicanos! Entre los estados más afectados por el desabasto de Gas LP en la República Mexicana están:



Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Estado de México (Edomex)

Se estimó que el desabasto de combustible licuado continuará por las próximas dos semanas.

🚨 Reconocen desabasto de gas LP



La @amexgasmx dice que hay racionamiento en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Edomex.@Pemex argumenta cambios logísticos y mantenimiento de infraestructura, además de la falla en un gasoducto privado. pic.twitter.com/guQ0igMGoe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025

¿Qué es lo que provoca el desabasto de Gas LP en México?

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP explicó que la razón principal del desabasto se debe a los cambios logísticos en el suministro, ya que ha cambiado el lugar de entrega de gas a las zonas de abasto a empresas, según Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Por otro lado, Rocío Robles, presidente de Amexgas, aseguró que se están realizando programas de mantenimiento a la infraestructura.

Adicionalmente, se reportó el falló de un gasoducto de una empresa privada, por lo que se ha racionado el Gas LP de PEMEX a los distribuidores y esto a su vez a las y los clientes.

¿Aumentará el precio del Gas LP en México?

¡A preparar la cartera! A pesar del desbasto de Gas LP, autoridades aseguraron que NO habrá aumentos de los costos a los clientes finales de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Edomex, así como a los de otros estados con mayor suministro.

El precio del Gas LP en el Estado de México se ubica en $19.64 pesos el kilogramo y a $10.61 pesos el litro; el costo puede variar dependiendo del municipio en el que te encuentres.

Por otro lado, en Puebla se ubica en $20.17 pesos el kilogramo y en $10.89 el litro; en Tlaxcala está en $1.54 pesos el kilogramo y en $10.55 pesos el litro. Mientras que en Veracruz, el costo del Gas LP está en $20.72 pesos el kilogramo y en $11.19 pesos el kilogramo, esto para la semana del 9 al 15 de noviembre 2025.

Hasta el momento, no hay cambios alarmantes en el precio del combustible licuado.