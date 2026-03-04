“No es momento de dividir al país": Coparmex rechaza la Reforma Electoral y advierte que divide y polariza México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), rechazó la Reforma Electoral 2026, presentada por Claudia Sheinbaum en el mes de febrero, aseguraron que es innecesaria e inoportuna para nuestro país.

Esta nueva reforma electoral, busca abaratar los comicios, cerrar espacios a privilegios y modernizar la democracia.

¿Lo mejor es que no haya reforma electoral? Advierten que la iniciativa no es prioridad para México

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, advirtió que la Reforma Electoral 2026, solo dividirá y polarizará aún más a la sociedad, agregando que esta iniciativa NO responde a las prioridades de México.

Por otro lado, reafirmó que esta nueva iniciativa es innecesaria e inoportuna para México, reiterando que la "mejor reforma electoral" es que NO haya reforma electoral.

"No es el momento de dividir al país (...) Hoy hablar de una reforma político electoral divide, polariza y hoy el llamado debería ser a la unidad de todos los mexicanos, de los empresarios, del gobierno, de los trabajadores representados por los sindicatos para trabajar en el mismo sentido", compartió el líder empresarial durante su participación en la Asamblea e Informe de Resultados de Roberto Cantú Alanís (Roberto Cantú Alanis), Presidente de Coparmex Nuevo León.

Añadió que el Gobierno debería enfocarse en la unión de ciudadanos, empresas, trabajadores y autoridades federales, no en hacer una división más grande entre ellos.

¿Qué plantea la nueva reforma electoral?

El pasado 26 de febrero 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva reforma electoral, la cual pretende cerrar los espacios a privilegios, así como modernizar la democracia.

La iniciativa incluye distintos puntos clave que van desde la eliminación de figuras actuales hasta nuevas reglas para campañas y votaciones. Entre los ejes centrales están:



Eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales.

Nuevo esquema de fiscalización tota. Las campañas ya no podrían operar con efectivo.

Nuevas reglas para anuncios de radio y televisión.

Transparentar el uso de la Inteligencia Artificial en propagandas electorales.

"Cómputos Express": Iniciar el conteo de votos en cuanto cierren las casillas, sin pausas, para acelerar los resultados.

Ampliar facilidades para el voto desde el extranjero e incorporar la figura de diputación migrante.