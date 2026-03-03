¡Sube el precio del dólar este martes 3 de marzo! ¿Cómo quedó y cuánto afecta al precio del petróleo?

El bloqueo del Estrecho de Ormuz y el cese de operaciones en centros estratégicos de hidrocarburos han desatado una emergencia financiera este martes 3 de marzo. Debido a la escalada bélica en Oriente Medio, el suministro de energéticos se ha visto interrumpido, provocando una reacción inmediata en la cotización del precio del dólar.

Ante la incertidumbre de un conflicto a gran escala, los capitales internacionales se han refugiado en el dólar para salvaguardar sus activos. Este movimiento masivo ha debilitado a las divisas globales y ha generado un incremento abrupto en las tarifas de la energía a nivel mundial.

Precio del dólar hoy martes 3 de marzo

El billete verde sube ligeramente tras la incertidumbre de la política económica estadounidense y la agitación tanto interna como geopolítica. Si tienes planeado realizar operaciones este martes, así se cotiza:

Compra: 16.35 pesos

Venta: 17.94 pesos

Precio del dólar canadiense hoy martes 3 de marzo

Si tu interés está en la moneda de la hoja de maple, el dólar canadiense también presenta variaciones en ventanilla bancaria para este inicio de marzo:

Compra: 10.55 pesos

Precio del barril de petróleo este martes 3 de marzo

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo subía 7.94 por ciento, hasta los 83.91 dólares, minutos después de haber alcanzado los 85.12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

Petróleo Brent: 82.37 dólares el barril (Sube más del 8%).

Petróleo WTI (EU): 76.47

Mezcla Mexicana: 63.15 dólares (Estimado al alza por la tendencia mundial).

Debido a la cancelación de pólizas de seguro para las embarcaciones, tanto los buques portacontenedores como los petroleros han comenzado a eludir esta ruta estratégica, lo que ha provocado un incremento drástico en los costos de transporte de hidrocarburos a escala global.

El temor respecto a la seguridad en esta vía marítima se intensificó tras los reportes de la prensa iraní, los cuales citaron a un mando de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmando el bloqueo del Estrecho de Ormuz. En dicha declaración, se lanzó la advertencia de que las fuerzas iraníes atacarían cualquier navío que pretenda cruzar por esa zona.

Precios del Bitcoin martes 3 de marzo: Contrastes entre México y Estados Unidos

El mundo de las criptomonedas vive una jornada mixta. El precio del bitcoin inicia la jornada en 67 mil 210 dólares por unidad, lo que representa una baja de 2.32% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 186 mil 785 pesos.

Precio del oro este martes 3 de marzo

Cuando hay guerra o crisis, los inversionistas confían en lo que brilla. El oro también registró una subida importante del 2.1%, alcanzando los 5 mil 389 dólares por onza. Este fenómeno, junto al alza del petróleo, pone presión al presidente Donald Trump, ya que un aumento sostenido en la gasolina podría afectar la economía familiar en los próximos meses.