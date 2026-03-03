¡Dólar supera los 18 pesos en México! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street este martes; sube precio del petróleo

¡El primer martes negro del año! La escalada del conflicto en Oriente Medio provocó el desplome de mercados mundiales para el final de la jornada de este 3 de marzo 2026, pero ¿la Bolsa Mexicana de Valores se vio afectada?

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar, peso mexicano y petróleo para el primer martes del año.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

Una jornada no muy buena: El S&P/BMV IPC que se registró este 3 de marzo de 2026 una caída de 3.04 por ciento, al ubicarse en 68,442.07 puntos.

La variación representó un retroceso de 2,142.68 unidades respecto a la jornada previa. El volumen de operación reportado fue de 153,917,187 títulos.

Conflicto en Oriente Medio impacta a índices de Wall Street

Los principales índices de Estados Unidos cerraron en terreno negativo, con bajas generalizadas por preocupaciones de los inversionistas ante el conflicto en Medio Oriente y el impacto en los precios de la energía.



El Dow Jones Industrial Average cayó aproximadamente 0.5 %.

El S&P 500 terminó con una caída de cerca de 0.7 %.

El Nasdaq Composite retrocedió alrededor de 0.9 %.

La sesión estuvo marcada por la ampliación de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que elevó los precios del crudo y afectó el ánimo en los mercados de acciones.

¿A cuánto está el dólar en México este 3 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de marzo de 2026, en $16.15 pesos la compra y en $18.29 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra el valor del Bitcoin hoy 3 de marzo 2026?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 3 de marzo 2026, en 68 mil 328 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.69% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró pérdidas importantes tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 206 mil 915 pesos por unidad.

Bitcoin registra pérdidas importantes para este martes|GOOGLE

Precio del petróleo sube por conflicto en Oriente Medio

El precio del petróleo registró un alza a nivel mundial tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024, pero el aumento aún está por debajo de lo necesario para equilibrar el presupuesto ruso, según cálculos de Reuters.

En su ultima cotización, el valor del crudo se ubicó en:



Petróleo Brent - 82.37 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediare - 76.47 dólares el barril

Mezcla Mexicana - 63.15 dólares por barril

Con información de Reuters...