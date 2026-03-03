¡Martes negro en mercados globales! Bolsas se desploman por conflicto en Oriente Medio; reportan caídas históricas

¡Colapso global! La escalda de la confrontación militar en Oriente Medio ha desatado el pánico en los mercados financieros internacionales, reportando caídas históricas en Estados Unidos y Europa.

Inversionistas se preparan para el impacto en los precios del petróleo, la inflación, así como el comercio global y el precio del dólar en México y otras partes del mundo.

Expertos aseguran que la caída de las bolsas, así como el aumento del dólar y el petróleo es una respuesta clásica a un evento que conlleva mucha incertidumbre.

Wall Street y mercados de Europa en números rojos este 3 de marzo

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street registraron una caída histórica, alcanzado su punto más bajo en más de dos meses debido al avance del conflicto en Oriente Medio.



Down Jones bajó hasta 1.45%

Nasdaq disminuyó 1.53%

El S&P 500 perdió 1.41%

De igual manera, el mercado bursátil en Europa registró su nivel más bajo en más de un mes. La bolsa de París cotizó con una baja de 3.46%, Londres con un descenso de 2.75% y Fráncfort, Alemania con una pérdida de 3.44% para la tarde de este martes 3 de marzo 2026.

¿Bolsa Mexicana de Valores afectada por el conflicto en Oriente Medio?

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores disminuyó un 3.35% durante este martes, afectada por la escalada del conflicto en Medio Oriente; hasta el momento el mercado bursátil mexicano no reporta pérdidas importantes.

Precio del dólar aumenta por la escalada del conflicto en Oriente Medio

El precio del dólar en México alcanzó los 18 pesos para la tarde de este martes 3 de marzo 2026, registrando un leve aumento en su valor al comienzo de la jornada.

La moneda estadounidense cotiza en $16.15 pesos la compra y en $18.29 pesos la venta en Banco Azteca.

Inversionistas rematan activos ante la escalada militar en el Golfo

El colapso en los mercados bursátiles del mundo se produjo cuando Israel atacó a Líbano, provocando que Irán respondiera con ataques contra la infraestructura energética en los países del Golfo y los petróleos en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la energía del mundo.

Aparte del aumento del precio del petróleo y del dólar estadounidense, se vendieron la mayoría de los principales mercados bursátiles, bonos del Tesoro y otros bonos, e incluso el oro, considerado como refugio seguro.