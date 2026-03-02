¿Te ofrecieron un boleto para el Mundial 2026? La estafa en México que podría dejarte sin dinero; cómo protegerse

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha desatado la búsqueda de boletos para disfrutar los partidos en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, la euforia es aprovechada por ciberdelincuentes para robar datos personales y dinero de las víctimas, pero ¿cómo funcionan estas estafas?

¿Cómo funciona la estafa de boletos para el Mundial 2026?

¡Qué no te ciegue la fiebre mundialista! Los delincuentes se acercan a las y los aficionados a través de redes sociales para ofrecerles boletos para alguno de los partidos del Mundial 2026 en México, jugando con la urgencia e ilusión de las personas.

Con la excusa de una emergencia familiar u otras, los estafadores ofrecen las entradas. Incluso envían fotografías de comprobantes falsos de pago para ganarse la confianza de la víctima.

Una vez que la víctima deposita el dinero en la cuenta del estafador, este la bloquea y borra el perfil, perdiendo comunicación por completo.

Este tipo de estafas, que suele ser la más común, se realizan por redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Estafadores utilizan las redes sociales para vender boletos falsos. ¡No caigas! 🤚🔴Utiliza únicamente plataformas verificadas.

𝐒𝐢 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢́𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 #𝐂𝐢𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐄𝐝𝐨𝐌𝐞́𝐱. pic.twitter.com/WnnBXLPPkF — Policía Cibernética Estado de México (@PoliCiberEdomex) March 1, 2026

Consejos para evitar ser víctima de fraudes por el Mundial 2026 en México

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, compartió algunas recomendaciones para no caer en estafas en el Mundial 2026 en México.



Desconfiar de ofertas anticipadas. Si alguien te ofrece boletos antes de la fecha oficial, es altamente probable que sean falsos.

Verifica la autenticidad de las páginas web . Antes de realizar cualquier compra, checa que la página este autorizada por la FIFA.

. Antes de realizar cualquier compra, checa que la página este autorizada por la Utiliza métodos de pago seguro como tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos para protegerte de estafa.

como tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos para protegerte de estafa. Evita adquirir paquetes con entradas a partidos; sigue las instrucciones de la FIFA .

. Compra únicamente en agencias formalmente constituidas; deben estar inscritas en Registro Nacional de Turismo y contar con el distintivo Verifica y Viaja.

¿Dónde comprar boletos para los partidos del Mundial 2026?

Si quieres boletos para el Mundial 2026, puedes conseguirlos en el portal de la FIFA, la única página autorizada para vender las entradas a los partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

La Policía Cibernética advirtió que los revendedores NO están autorizados para la venta de boletos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, se recomienda contactarse con la Policía Cibernética para realizar el reporte y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Puedes contactarlos por el siguiente número de teléfono o correo electrónico.

