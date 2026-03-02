¡Sacudida mundial! El dólar y el petróleo se disparan por conflicto en Oriente Medio: así los precios este lunes 2 de marzo

El mercado global está en alerta roja este lunes 2 de marzo. Los recientes enfrentamientos militares en Oriente Medio han forzado el cierre de instalaciones clave de gas y petróleo, interrumpiendo el paso por el Estrecho de Ormuz y afectando el precio del dólar.

Ante el miedo de una crisis mayor, los inversionistas han corrido a comprar dólares para proteger su dinero, lo que le ha quitado terreno a otras monedas y ha disparado los costos de la energía.

Precio del dólar hoy lunes 2 de marzo

El billete verde refleja esta incertidumbre internacional y muestra un avance en ventanillas. Si tienes planeado realizar operaciones este lunes, así se cotiza:



Compra: 16.00 pesos

Venta: 17.84 pesos

Por su parte, en la frontera norte, específicamente en Tijuana, el dólar mantiene un margen más cerrado, cotizando a la compra en 16.60 y a la venta en 16.85 pesos.

Precio del dólar canadiense hoy lunes 2 de marzo

Si tu interés está en la moneda de la hoja de maple, el dólar canadiense también presenta variaciones en ventanilla bancaria para este inicio de marzo:



Compra: 10.50 pesos

Venta: 13.39 pesos

Precio del barril de petróleo este lunes 2 de marzo

El conflicto bélico ha pegado directo al corazón del mercado energético. El cierre de pozos y refinerías en Oriente Medio hizo que el petróleo subiera con fuerza.

El barril de Brent llegó a tocar los 82 dólares antes de estabilizarse, lo que representa una amenaza de inflación global. Así están los precios actuales:



Petróleo Brent: 78.50 dólares el barril (Sube más del 8%).

Petróleo WTI (EU): 72.02 dólares el barril (Sube 7.5%).

Mezcla Mexicana: 63.15 dólares (Estimado al alza por la tendencia mundial).

Precios del Bitcoin lunes 2 de marzo: Contrastes entre México y Estados Unidos

El mundo de las criptomonedas vive una jornada mixta. Mientras en Estados Unidos el Bitcoin intenta mantenerse a flote como alternativa digital, en México el tipo de cambio le juega en contra:



Bitcoin en EU: 66,026.17 dólares (Sube 0.39%).

Bitcoin en México: 1,144,554.51 pesos (Baja 0.86%).

Precio del oro este lunes 2 de marzo

Cuando hay guerra o crisis, los inversionistas confían en lo que brilla. El oro también registró una subida importante del 2.1%, alcanzando los 5 mil 389 dólares por onza. Este fenómeno, junto al alza del petróleo, pone presión al presidente Donald Trump, ya que un aumento sostenido en la gasolina podría afectar la economía familiar en los próximos meses.