¡Qué no te agarre el tráfico! Habrá cierres en el Libramiento de Cuernavaca; Tramos afectado, fechas, horarios y alternativas viales

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó el cierre del Libramiento de Cuernavaca del 2 al 23 de marzo 2026 debido a los trabajos de reparación y refuerzo del Viaducto Palmira, ubicado en la autopista Cuernavaca-Acapulco, pero ¿cuáles son los horarios y tramos afectados?

Tramos afectados por el cierre del Libramiento de Cuernavaca en marzo 2026

¡Atención, conductores! El cierre del Libramiento de Cuernavaca ocurre desde la salida de Acapulco hacía la Av. Morelos Sur, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones en caso de transitar por la zona afectada.

Se le pide a los conductores disminuir la velocidad al acercarse a la zona de obras.

¿A qué hora son los cierres en el Libramiento de Cuernavaca marzo 2026?

Los trabajos de reparación del Viaducto Palmira en la Cuernavaca-Acapulco terminarán hasta el próximo 23 de marzo 2026, por lo que el tramo carretero se verá afectado de lunes a sábado.

El cierre del Libramiento de Cuernavaca serán durante la noche, en un horario de 22:00 a 6:00 horas, esto para no afectar a las y los automovilistas durante el día.

🚧 #AVISO a las personas usuarias del #LibramientodeCuernavaca 🚧

Habrá cierre nocturno (22:00 a 6:00 h) en la gaza de salida de Acapulco hacia Av. Morelos Sur. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/fVGWkYx6k4 — CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2026

Rutas y alternativas viales por cierre del Libramiento de Cuernavaca

¡No te quedes atorado en el tráfico! Caminos y Puentes Federales (Capufe) compartió algunas alternativas viales debido al cierre por trabajos de remodelación, pero ¿cuáles son las rutas alternas?

Autoridades carreteras recomendaron tomar la salida a Tabachines, retornar con dirección a Acapulco e ingresar posteriormente a la Av. Morelos Sur.

Recomendaciones por cierre en Libramiento de Cuernavaca

Si vas a viajar por el Libramiento de Cuernavaca durante el mes de marzo 2026; te compartimos algunos consejos para mantenerte a salvo y disfrutar tu paseo.



Maneja con precaución; atiende toda las indicaciones carreteras.

Disminuye la velocidad al momento de acercarse a la zona de obras .

. Comunícate a los números de emergencia en caso de un accidente.

Para reportar cualquier tipo de eventualidad, Caminos y Puentes Federales (Capufe) pone a disposición los siguientes contactos para comunicarse con ellos:



Número de atencion: 074

En caso de no contactar a Capufe por teléfono, existe la opción de escribirles a través de sus redes sociales: "@CAPUFE".