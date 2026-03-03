¿Conflicto en Oriente Medio afecta los mercados? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y precio del dólar este lunes

¡Atención! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con fragilidad por el conflicto en Oriente Medio; te compartimos el cierre del precio del dólar y peso mexicano hoy 2 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 1.15% para abrir marzo con una caída que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 70.584,75 unidades en una jornada con resultados mixtos a nivel global.

¿Pérdidas en Wall Street? Cierre del mercado estadounidense por conflicto en Oriente Medio

Por otro lado Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el Dow Jones, su principal indicador, bajó 0.15% tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de la nación persa a los bombardeos.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones se situó en 48.904 puntos; el S&P 500 subió un 0.04%, hasta 6.881 unidades, y el Nasdaq avanzó un 0.36%, hasta 22.748 enteros.

¿A cuánto está el dólar en México este 2 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de marzo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra el valor del Bitcoin hoy 2 de marzo 2026?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 2 de marzo 2026, se ubica en 68 mil 937 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 4.83% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un aumento para el primer día de la semana tras varias jornadas consecutivas de pérdidas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 195 mil 880 pesos por unidad.

Precio del petróleo sube por conflicto en Oriente Medio

El precio del petróleo y el gas subieron al final de este lunes a medida que la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se extendía y parecía que duraría semanas, amenazando con trastocar la recuperación económica mundial y tal vez reavivar la inflación.



Petróleo Brent - 78.74 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 71.62 dólares por barril

Los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán obligaron al cierre de instalaciones de petróleo y gas en todo Medio Oriente e interrumpieron el transporte marítimo en el crucial Estrecho de Ormuz, lo que hizo subir drásticamente los precios del petróleo y el gas.

Con información de Reuters...