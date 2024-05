Descubren araña “asesina” con patas en forma de lanza en Australia: ¡Impactante hallazgo!

Investigadores descubrieron una nueva especie de araña denominada como “asesina” que cuenta con patas en forma de lanza. Este descubrimiento fue efectuado por investigadores luego de una serie de visitas al Parque Nacional de Conway en Whitsunday, ubicado al este de Australia; un lugar caracterizado por su ambiente selvático.

Los autores de este estudio que fue publicado en la revista Australian Journal of Taxonomy, se dedicaban a la búsqueda de las denominadas “arañas pelícano”, debido a que no se sabe mucho acerca de ellas pero los investigadores fueron sorprendidos ya que así fue como se encontraron con al menos ocho ejemplares de arañas desconocidas hasta el momento.

¡No te espantes! Para tu tranquilidad, es importante decir que los protagonistas de este estudio le asignaron la denominación de araña “asesina”, no porque haya casos de personas fallecidas, sino por su comportamiento que suele ser muy similar al de otras arañas, es decir que capturan insectos y se alimentan de ellos, los “asesinan” manipulándolos con sus patas en forma de lanza., que son largas y delgadas extremidades.

El nombre científico de esta araña “asesina” es el de austrarchaea andersoni, sin embargo en el área de Australia, es una muy similar a una mucho más y mejor conocida como “araña pelícano del interior de Whitsunday”.

¿Cómo es la araña “asesina” de Australia?

Cabe decir que tanto machos como hembras poseen su propio aspecto, sin embargo se asemejan respecto de su color marrón rojizo, además de su extraña forma corporal.

Conforme a las fotografías publicadas en la revista Australian Journal of Taxonomy (AJT), el cuerpo de estas “arañas asesinas” tiene dos prominentes partes. Una de estas partes es muy similar al abdomen que poseen todas las arañas pero este es un poco más grande.

La otra parte del arácnido austrarchaea andersoni resulta ser bastante particular ya que esta parte suele ser más alargada, además de que tiene la forma de la “cabeza de un pelícano”.

¿Por qué les dicen arañas “asesinas”?

Cabe decir que en el entorno selvático del Parque Nacional de Conway en Whitsunday, las denominadas “arañas asesinas” viven en las hojas de los árboles y transitan por las ramas de ellos, camuflándose como si se tratara de desprendimientos secos o protuberancias de los troncos o tallos, esto hace que sus presas se confundan, según reporta Australian Journal of Taxonomy.

Cuando la araña asesina se encuentra contraída tiene un aspecto como si se tratara de un arácnido compacto, sin embargo al extender sus patas, estos arácnidos pueden superar los 2.5 centímetros de largo.