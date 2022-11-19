Desfile de 20 de noviembre: Paseo Dominical en bici modifica su ruta

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Paseo Dominical “Muévete en Bici” modificará su ruta por el Desfile del 20 de noviembre en la CDMX.

El Desfile del 20 de noviembre se realizará como parte de la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana y comenzará a partir de las 10:00 horas desde el Zócalo de la CDMX, recorriendo las calles del Centro Histórico capitalino hasta llegar a Paseo de la Reforma, por lo que se prevé el cierre de algunas zonas.

Actualmente, la ruta del Paseo Dominical “Muévete en Bici”, recorre vialidades de 5 alcaldías: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venusiano Carranza, sirviendo como una ciclovía segura que abre paso a las personas peatonas, corredoras, patinadoras, pero sobre todo ciclistas en la capital del país.

Entre las actividades que se realizan por el Paseo Dominical se encuentran el préstamo de bicicletas que se mantendrá activo el próximo 20 de noviembre de las 9:00 a las 12:30 hora en la esquina de Durango y Salmanca, únicamente presentando el INE con domicilio en la CDMX

Puntos de préstamo de bicicletas en la CDMX |Twitter/turismocdmx

Ruta del Paseo Dominical en bici del 20 de noviembre

Solo por esta ocasión y a causa del Desfile del 20 de noviembre, la ruta del Paseo Dominical en bici se encontrará habilitada solo en el tramo sur de la cidad, que va de Durango a la Alberca Olímpica Francisco Márquez, pasando por las avenidas:

Nuevo León

División del Norte

Patriotismo

Diagonal Patriotismo.

Así como por las calles Mazatlán y Alfonso Reyes, conectando finalmente con el Eje 7 Sur.

¿Cuál es la ruta del Paseo Dominical este 20 de noviembre?|Twitter/Semovi

Es importante señalar que las actividades mantendrán su horario habitual desde las 08:00 a las 13:00 horas, por lo que las personas que así lo deseen podrán acudir a la Biciescuela, que estará ubicada en Eje 7 Sur y Félix Cuevas.

La Semovi agradeció la compresión de los asistentes y pidió seguir contribuyendo con el objetivo de la CDMX de impulsar la capital del país como "la ciudad más deportiva".