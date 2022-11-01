Desfile anual de Halloween en Manhattan, el tema la libertad

Una banda de música encabezó el desfile anual de Halloween en el centro de Manhattan, con fantasmas, esqueletos y brujas que inundaron las calles. El tema del desfile de 2022 es la Libertad.

Casi un millón de personas se reunieron este lunes en el vecindario de Greenwich Village para disfrutar de la edición número 49 del desfile anual de Halloween en el centro de Manhattan.

Este es el primer desfile multitudinario que se celebra después de la pandemia de Covid-19.

La directora artística y de producción durante los últimos 42 años del desfile de Halloween Jeanne Fleming, consideró que "la gente, creo, ha estado bastante deprimida. La gente estaba bastante aislada. Y creo que cuando tienes un momento como ese, cuando estás bailando, estás cantando, estás haciendo arte, te liberas de todas las cosas que nos deprimen, y nos dan energía. Y cuando llenas tu mente de esa manera, es algo curativo que puedes hacer que te permite seguir en el mundo con todas las cosas difíciles con las que todos estamos lidiando aquí. Entonces, se trata de proporcionar un entorno seguro, donde las personas puedan tener ese sentimiento y sentir por un momento la alegría de estar vivos. Eso es lo mejor de ser humanos. Es nuestra imaginación y nuestro espíritu. Y esto se trata de eso".

Los organizadores estimaron a más de 60 mil participantes, la mayoría de ellos disfrazados, en carrozas, o marionetas gigantes.

Uno de los participantes externó que estaba "feliz de ser parte del 49, casi el quincuagésimo desfile de Halloween. Soy de Escocia y estoy muy emocionado de estar aquí".

Casi 100 calles fueron cerradas para el paso del desfile anual de Halloween

Casi 100 calles fueron cerradas ayer para que los neoyorquinos pudieran celebrar y pedir dulces con seguridad.

Los participantes mostraron trajes que evocan temas sociales, como la inflación, el racismo, el capitalismo, el uso de drones por parte del gobierno.

La residente de Nueva York, Megan Jaffe Edelstein, dijo: "¡Es muy importante estar aquí porque estoy en la ciudad de Nueva York! ¡Estamos celebrando! Buenos tiempos. Es una noche hermosa. Paz, amor y felicidad".

Los organizadores eligieron el tema "libertad"

Los organizadores eligieron "libertad" como tema del desfile de este año y se aseguró de que las mujeres estuvieran al frente.

Avel Johnson, residente de Nueva York, dice: "Sí, estamos aquí con el Colectivo de Marionetas y nuestro, Solo estamos viniendo aquí y mostrando algunos... lanzando algunos colores agradables, haciendo algunos bailes agradables y disfrutando del espíritu de Halloween. Entonces, sí."

Ante el número récord de asistentes, el Departamento de Policía de Nueva York desplegó 2,000 oficiales entre la multitud, así como unidades caninas y equipos antiexplosivos.

El desfile de Halloween de villaje comenzó con pocos participantes en 1973 y rápidamente atrajo a miles de juerguistas disfrazados.

