VIDEO: ¿Como “ya saben quién”? Candidato a la presidencia en Perú propone combatir al crimen con “abrazos y no balazos”

Perú, un país que está a días de tener sus elecciones presidenciales y que ha cambiado de mandatarios en pocos meses, tiene un candidato que colaboró con el expresidente Pedro Castillo y que ahora le copió una frase al exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ricardo Belmont cierra campaña en Lima con la frase "abrazos y no balazos"

Se trata de Ricardo Belmont, postulado por el Partido Cívico Obras, quien tuvo este martes 7 de abril de 2026 su cierre de campaña en la Plaza San Martín, en Lima, donde emitió un discurso sobre la pacificación nacional, soberanía de recursos y la seguridad.

Es justo en este último punto cuando el también exalcalde de Lima alegó que las autoridades deben ser el ejemplo para erradicar la delincuencia y que deben evitarse las amenazas.

“Un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos”, declaró Belmont, en una clara referencia a la política de AMLO realizada en su sexenio, la cual dejó un resultado de más de 200 mil muertos por hechos violentos y más de 52 mil desaparecidos.

🇵🇪 Ricardo Belmont, candidato presidencial izquierdista de Perú, cierra su campaña diciendo que enfrentará al crimen organizado con “abrazos y no balazos”. pic.twitter.com/Dk1pNnSORG — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) April 8, 2026

Elecciones generales 2026: ¿habrá segunda vuelta en Perú?

Las elecciones generales en Perú serán el 12 de abril de 2026. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta.

¿Quién es Ricardo Belmont y cuál es su trayectoria política en Perú?

Ricardo Belmont es un conocido periodista y político peruano. Se desempeñó como alcalde de Lima de 1990 a 1995 y fue congresista de 2009 a 2011.

El 18 de octubre de 2021, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que Ricardo Belmont sería asesor presidencial. No obstante, tres días después, su nombramiento no fue oficializado, debido a controversias de su carrera política pasada.

En sus últimos años, Belmont ha centrado sus actividades en redes sociales. Incluso Kristen Belmont, su hija de 18 años, es reconocida como su asesora para llevar sus contenidos en internet.

Belmont afirma tener garantizado el boleto a la segunda vuelta electoral para las elecciones de 2026.

