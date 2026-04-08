La ruta invisible de los tifones: Así se mueven en el Pacífico las tormentas mortales con velocidades de hasta 290 kilómetros por hora; ¿México está en riesgo?

Los tifones en el Océano Pacífico son gigantes impredecibles que cada año provocan miles de millones en daños, además de cientos de víctimas. Pero tienen una ruta invisible, misma que es guiada por vientos además de corrientes, que los lleva desde su nacimiento hasta las costas que por lo general resultan devastadas. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), estos ciclones siguen patrones precisos que los expertos llaman "trayectorias parabólicas". ¿Hasta qué países llega esta trayectoria? En Azteca Noticias te lo contamos.

¿Dónde y cómo nacen los tifones en el Pacífico?

Conforme a datos de la Agencia Meteorológica de Japón confirman que el 80% surge cerca de Micronesia o las Marianas, impulsado por ondas tropicales y baja presión. Expertos en meteorología señalan que los tifones se forman entre los 5 grados y 20 grados de latitud norte, sobre aguas cálidas superiores a 26.5 grados Celsius, justo en donde la fuerza de Coriolis inicia su rotación en sentido antihorario.

¿Qué es la fuerza Coriolis? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica señala que "el efecto Coriolis hace que los objetos (como aviones o corrientes de aire) que viajan largas distancias alrededor de la Tierra parezcan moverse en una curva en lugar de en línea recta".

¿Cuál es la "ruta invisible" que siguen los tifones?

Inicialmente, estas tormentas se mueven con rumbo al oeste o oeste-noroeste y a una velocidad de entre 15 y 25 kilómetros por hora, siguiendo los alísios del noreste. Posteriormente, el jet stream y vientos en altura los desvían al noroeste o norte, curvándose como una parábola hacia Japón, Filipinas, Taiwán o China.

Los tifones siguen patrones precisos que los expertos llaman “trayectorias parabólicas”|“EOM”

Por ejemplo, en 2024, cuatro tifones (el Yinxing, el Toraji, el Usagi y el Man-yi) se alinearon en un "tren" histórico, visibles desde satélites NASA, avanzando paralelos y con velocidades máximas superaron los 290 kilómetros por hora en su pico. Tanto la rotación terrestre, como el calentamiento del océano los acelera hacia el oeste, cruzando islas como Filipinas (70% de impactos).

La Agencia Meteorológica de Japón reporta que durante los meses de julio a septiembre giran a la derecha hacia el Mar de China Oriental y anomalías como "La Niña" intensifican estos patrones, elevando riesgos.

¿La ruta de los tifones en el Pacífico podría impactar en México?

La ruta típica de los tifones en el Pacífico no impacta directamente a México, ya que los tifones (ciclones tropicales en el Pacífico noroccidental) siguen una ruta invisible parabólica. Nacen cerca de Micronesia o las Marianas, avanzan al oeste-noroeste impulsados por alísios, y curvan al norte/noroeste hacia Filipinas, Japón, Taiwán y China.

Esta trayectoria, guiada por el jet stream y la fuerza de Coriolis, los mantiene lejos del Pacífico oriental. ¿Por qué no llegan a México? Porque nuestro país enfrenta huracanes en el Pacífico nororiental (mayo-noviembre), no tifones. La división oficial de la OMM separa ambos:



Tifones: >135°E (Asia)



Huracanes: <180°W (México, Centroamérica).

¿Cuántos muertos dejó el "tren de tifones" en el Pacífico?

Los tifones Yinxing, Toraji, Usagi y Man-yi fueron denominados como el "tren de tifones" en el Pacífico occidental durante noviembre 2024, cuando se alinearon cuatro sistemas simultáneamente; se estima que estos tifones dejaron hasta 135 muertos.



Tifón Yinxing: 15-25 muertes (Filipinas/Taiwán, vientos 160 km/h)



Tifón Toraji: 10-20 muertes (similar intensidad)



Tifón Usagi: 30-50 muertes (impacto directo Japón)



Tifón Man-yi: 20-40 muertes (China oriental).

¿Cuándo inicia la temporada de tifones en el Pacífico occidental?

De acuerdo con los especialista en meteorología, la temporada de los tifones va desde el mes de mayo y hasta el mes de noviembre, con hasta 30 sistemas anuales en el Pacífico noroccidental.

Siete de cada diez tifones ocurren entre los meses de julio y octubre, debilitándose al tocar tierra por fricción, aunque dependen de océanos abiertos para nutrirse. La ruta invisible de los tifones redefine la preparación ante desastres. ¿Crees que el cambio climático alterará estos patrones?

