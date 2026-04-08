Informe revela maquinaria de desinformación de Rusia y el Kremlin en América Latina; México, objetivo clave

Un informe de la Digital News Association advierte sobre una operación transnacional impulsada desde Rusia para influir en la conversación pública en América Latina y México; el análisis, elaborado con herramientas de inteligencia artificial, documenta cómo se financia y entrena una red de comunicadores para amplificar narrativas socialistas alineadas con intereses del Kremlin.

"Llevamos más de un año monitoreando con inteligencia artificial con una compañia en Washington, llamada OMELAS, uno de los hallazgos mas interesantes como el Kremlin su objetivo es polarizar aún más nuestra sociedad", explicó Gelet Martínez, directora de la organización.

Más de mil comunicadores entrenados para influir

El informe señala que la operación no es reciente; en los últimos años, más de mil periodistas y comunicadores han participado en procesos de formación vinculados a esta estrategia.

"Han llegado al punto que más de mil periodistas y comunicadores han sido entrenados por Rusia, lleva ya varios años, pero el ultimo taller que tenemos fue el 2026 ahora en enero, estan preparando nuevos talleres; esto es algo que no para"; agregó.

¿Cómo operan estas redes de desinformación?

De acuerdo con el reporte, una de las tácticas centrales es el llamado "lavado de información"; consiste en mezclar contenidos falsos con trabajo periodístico real para dar apariencia de credibilidad.

"Es lo que le llamamos lavado de información. Ha ocurrido en muchas oceasiones que periodistas que no se dieron cuenta que estaban trabajando para un medio falso que habian creado los rusos con editores falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial. Mezclan esos periodistas falsos con periodistas verdaderos para lavar su información y que el medio parezca que tiene cierta credibilidad", explicó Gelet Martínez.

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#IA #Latinoamerica #Rusia ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Rusia y su maquinaria de desinformación en #México Un informe de la Digital News Association revela cómo el Kremlin entrena a comunicadores y utiliza IA para polarizar a Latinoamérica. Con estrategias como "México no perdona", buscan revivir divisiones históricas y confrontar a México con EU mediante noticias falsas y manipulación emocional. El objetivo es claro: inundar las redes de teorías conspirativas hasta que la verdad quede ahogada en el caos informativo. @Rodrigo Lema nos cuenta. #EU

México, punto estratégico en la operación

El informe identifica a México como un país clave dentro de esta estrategia; incluso se mencionan operaciones específicas orientadas a generar confrontación social y política.

Las tácticas rusas incluyen la "Operación México No Perdona", diseñada para revivir divisiones históricas y confrontar a México con Estados Unidos.

Desde Moscú, 200 operadores latinoamericanos redactan consignas que luego son diseminadas por redes locales, según Digital News Association.

"Entonces México particularmente se ha convertido en un punto muy importante para los rusos, para crear esas divisiones internas, por supuesto, amplificar aquellos políticos que son afables a ellos y han logrado penetrar universidades.

"Vemos incluso que de los de los expertos que utiliza Russia Today y Sputnik, muchos son académicos mexicanos que han ganado mucho prestigio, pero que ellos utilizan para amplificar, pues estas narrativas", detalló Gelet Martínez.

Las tácticas detectadas en la estrategia rusa

Se identificaron cinco mecanismos principales para difundir estas narrativas; manipulación emocional de la información, selección sesgada de hechos, inserción de teorías conspirativas, generación de falsas equivalencias y amplificación de posturas extremas.

El objetivo: saturar el debate público

Según el análisis, la estrategia no busca ocultar la información, sino saturarla hasta generar desconfianza generalizada; el resultado es un entorno donde distinguir entre información verificada y contenido manipulado se vuelve cada vez más complejo: "Y crear el caos, la polarización, la desconfianza".