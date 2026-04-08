Cese al fuego entre Irán y Estados Unidos: Últimas noticias de Medio Oriente e Israel HOY

El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un histórico cese al fuego de 14 días que busca desactivar la amenaza de una guerra nuclear y reabrir las rutas del petróleo en el estrecho de Ormuz, pero los ataques entre Israel y Líbano continúan.

Israel, desmarcado del pacto diplomático, ha lanzado bombardeos sobre Líbano, en lo que llamaron la ofensiva más fuerte desde el inicio de la guerra.