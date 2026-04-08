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Cese al fuego entre Irán y Estados Unidos: Últimas noticias de Medio Oriente e Israel HOY

El Pacto: Estados Unidos e Irán acordaron 14 días de cese al fuego. ¿Es el fin de la guerra directa o solo un respiro táctico? Últimas noticias del conflicto.

Cese al fuego en Irán

Escrito por: Amparo Castañeda

El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un histórico cese al fuego de 14 días que busca desactivar la amenaza de una guerra nuclear y reabrir las rutas del petróleo en el estrecho de Ormuz, pero los ataques entre Israel y Líbano continúan.

Israel, desmarcado del pacto diplomático, ha lanzado bombardeos sobre Líbano, en lo que llamaron la ofensiva más fuerte desde el inicio de la guerra.

Cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, ¿Qué pasa en Medio Oriente?

El vicepresidente de E.U., J.D. Vance se prepara para las negociaciones

El alto al fuego permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y esperan llegar a un acuerdo con Irán el viernes.

Irán califica de "irrazonable" negociar con EE. UU. y denuncia violaciones al pacto

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este miércoles que un cese al fuego y las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra son "irrazonables". Ghalibaf acusó a Washington de violar tres de las diez condiciones impuestas por Teherán para detener los combates.

Continuarán las negociaciones en Pakistán

El gobierno de Pakistán anunció que las conversaciones para buscar un fin definitivo a la guerra podrían comenzar en Islamabad este mismo viernes. Estados Unidos anunció que J.D. Vance estará presente en las negociaciones.

Irán cierra nuevamente el paso por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel a Líbano

La agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que el tráfico en el Estrecho de Ormuz ha sido detenido nuevamente. Aunque dos petroleros lograron cruzar con autorización iraní a primera hora de este miércoles, el flujo se ha interrumpido el mismo día en que entraba en vigor la tregua de dos semanas entre Teherán y Washington.

Israel bombardea Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado la oleada de ataques más agresiva desde que comenzó la actual fase del conflicto el mes pasado. Se reportan bombardeos en más de cien objetivos distribuidos en Beirut, Tiro y Sidón. Pese al anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán, la ofensiva israelí continúa sin pausa.

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