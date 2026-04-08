Cese al fuego entre Irán y Estados Unidos: Últimas noticias de Medio Oriente e Israel HOY
El Pacto: Estados Unidos e Irán acordaron 14 días de cese al fuego. ¿Es el fin de la guerra directa o solo un respiro táctico? Últimas noticias del conflicto.
El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un histórico cese al fuego de 14 días que busca desactivar la amenaza de una guerra nuclear y reabrir las rutas del petróleo en el estrecho de Ormuz, pero los ataques entre Israel y Líbano continúan.
Israel, desmarcado del pacto diplomático, ha lanzado bombardeos sobre Líbano, en lo que llamaron la ofensiva más fuerte desde el inicio de la guerra.
Cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, ¿Qué pasa en Medio Oriente?
El vicepresidente de E.U., J.D. Vance se prepara para las negociaciones
El alto al fuego permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y esperan llegar a un acuerdo con Irán el viernes.
.@VP: "We are seeing signs that the Straits are starting to reopen... The deal is a ceasefire, a negotiation — that's what we give — and what they give is the Straits are going to be reopened. If we don't see that happening, @POTUS is not going to abide by our terms if the… pic.twitter.com/sQIhvj495y— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026
Irán califica de "irrazonable" negociar con EE. UU. y denuncia violaciones al pacto
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este miércoles que un cese al fuego y las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra son "irrazonables". Ghalibaf acusó a Washington de violar tres de las diez condiciones impuestas por Teherán para detener los combates.
🚨 JUST IN: Iran accuses the US of VIOLATING the "framework" for a deal, claims negotiations and ceasefire are "unreasonable" at this time— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 8, 2026
Iran is doing a lot of PUBLIC tough-talking, but the White House already confirmed JD Vance will lead negotiations in Islamabad, Pakistan… pic.twitter.com/fkkjtoiMsv
Continuarán las negociaciones en Pakistán
El gobierno de Pakistán anunció que las conversaciones para buscar un fin definitivo a la guerra podrían comenzar en Islamabad este mismo viernes. Estados Unidos anunció que J.D. Vance estará presente en las negociaciones.
🚨🚨BREAKING: In a huge move, Trump is deploying Vice President JD VANCE to lead negotiations with Iran — joined by Steve Witkoff and Jared Kushner on Saturday morning Taking place in Islamabad, Pakistan pic.twitter.com/2Z41hA5TOO— Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) April 8, 2026
Irán cierra nuevamente el paso por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel a Líbano
La agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que el tráfico en el Estrecho de Ormuz ha sido detenido nuevamente. Aunque dos petroleros lograron cruzar con autorización iraní a primera hora de este miércoles, el flujo se ha interrumpido el mismo día en que entraba en vigor la tregua de dos semanas entre Teherán y Washington.
Israel bombardea Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado la oleada de ataques más agresiva desde que comenzó la actual fase del conflicto el mes pasado. Se reportan bombardeos en más de cien objetivos distribuidos en Beirut, Tiro y Sidón. Pese al anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán, la ofensiva israelí continúa sin pausa.