Una bebé de apenas tres meses de edad murió el 5 de abril de 2026 en Ecuador. El acta de defunción confirma el diagnóstico: neumonía provocada por infección de tosferina, causada por la bacteria Bordetella pertussis.

¿Qué es la bacteria Bordetella pertussis y por qué es mortal en lactantes?

Esta enfermedad es especialmente grave en menores de un año, ya que pueden desarrollar complicaciones como neumonía, convulsiones, daño cerebral por falta de oxígeno y, en casos extremos, la muerte si no reciben atención oportuna.

La menor falleció en el Hospital Vicente Corral Moscoso, después de haber sido trasladada desde el cantón Taisha, una zona habitada por comunidades indígenas con acceso limitado a servicios de salud.

Alerta en comunidades indígenas: reportan más niños con síntomas de tosferina

El diagnóstico médico de la bebé deja en evidencia la presencia de tosferina en Taisha. La bacteria Bordetella pertussis infectó sus pulmones y derivó en neumonía fatal. Aunque el Ministerio de Salud de Ecuador insiste en negar la gravedad del brote, este caso contradice su versión oficial. Alfredo Mayak, vocero de la comunidad indígena Achuar, subraya el problema crónico de no tener acceso a la salud en dichas zonas.

Mayak advierte sobre más riesgos. En la comunidad de Shuimamus, al menos ocho niños muestran síntomas idénticos. La Fundación Violín Rojo, que acompaña en el lugar, reporta casos adicionales en cuatro comunidades: Tsurikentsa, Musap, Kuserua y Tarimiat. Estas alertas generan temor a más fallecimientos sin intervención rápida de las autoridades sanitarias.

Las barreras logísticas en Morona Santiago: sin vuelos para traslados médicos

La geografía complica todo en Taisha. La falta de accesibilidad a estas zonas indígenas representa la principal barrera, pero se suma la escasez de recursos. No existe presupuesto para vuelos en el distrito de salud local, lo que retrasa traslados y tratamientos. Los líderes de la comunidad Achuar exigen soluciones urgentes para evitar tragedias como la de la bebé.