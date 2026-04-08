Estrecho de Ormuz está abierto, haremos que Irán cumpla cese al fuego: Pete Hegseth

Estados Unidos usará a sus fuerzas armadas para vigilar que Irán cumpla con el cese al fuego acordado para las siguientes dos semanas y el estrecho de Ormuz, que había sido cerrado por el régimen iraní como represalia a los bombardeos del 28 de febrero, estará abierto, aseguró Pete Hegseth, secretario de Guerra.

Estados Unidos supervisará el alto el fuego en Irán por las próximas dos semanas

“No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con el alto el fuego, y que finalmente se llegue a un acuerdo. Así que nos quedaremos donde estamos, preparados y vigilantes, tal como lo indicó el Presidente. Nuestras tropas están preparadas para defenderse, preparadas para atacar, preparadas para reanudar la acción en cualquier momento con cualquier paquete de objetivos que sea necesario para garantizar el cumplimiento de Irán”, afirmó Hegseth en una conferencia realizada este 8 de abril de 2026.

.@SecWar: "We're going to make sure Iran complies with this ceasefire, and then ultimately comes to the table and makes a deal. We'll stay put, stay ready, stay vigilant...our troops are prepared to defend, prepared to go on offense, prepared to restart at a moment's notice..." pic.twitter.com/yrF8JyZCGy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

El estrecho de Ormuz reabre sus puertas: ¿qué significa para el mercado petrolero?

Respecto al estrecho de Ormuz, aseguró que, debido al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el régimen islámico permitirá el paso de buques petroleros, “así que eso sucederá. Navegarán”, sentenció el funcionario estadounidense.

Estas declaraciones llegan un día después de que el presidente Donald Trump suspendiera un ataque masivo contra Irán, dos horas antes del plazo que fijó para que Teherán abriera el estrecho bloqueado. Irán mostró su capacidad para cortar el suministro de energía del Golfo mediante su control del estrecho y se atribuyó la victoria, pero Hegseth presentó a Irán como militarmente derrotado y sin opciones más que negociar.

Hegseth insistió en que el mundo debe actuar para mantener abierto el estrecho de Ormuz tras las acciones del presidente Trump y el Departamento de Guerra que obligaron a Irán a abrirlo voluntariamente, como se anunció la noche anterior.

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El futuro nuclear de Irán y el precedente de la operación "Martillo de Medianoche"

Sobre el programa nuclear, Hegseth dejó claro que Irán nunca tendrá capacidades nucleares y se reservó el derecho de ejecutar otra operación especial, como “Martillo de Medianoche”, realizada en 2025. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, agregó que el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) monitoreará la situación con opciones de respuesta listas, y si es necesario, consultará al secretario y al presidente para actuar contra objetivos militares válidos según procedimientos estándar.

