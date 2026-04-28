¿Querían llegar al nirvana? Detienen a 22 monjes budistas con más de 100 kilos de droga en Sri Lanka

La policía de Sri Lanka informó la detención de al menos 22 monjes budistas que llevaban droga que buscaban introducir a dicho país.

Detención masiva de monjes budistas en el aeropuerto de Colombo

El arresto ocurrió el 26 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, cerca de la capital Colombo. El grupo llegó desde Tailandia y cada uno llevaba maletas que contenían más de cinco kilogramos de droga.

El valor millonario del cargamento de droga incautado en Sri Lanka

La operación fue realizada gracias a una denuncia anónima. Las autoridades informaron que el valor estimado de la droga es de 3.45 millones de dólares.

El 28 de abril, la policía de Sri Lanka detuvo a otro individuo sospechoso de participar en esta operación de tráfico de drogas.

Las autoridades allanaron una casa en la zona de Athurugiriya y capturaron al sospechoso. Actuaron con base en información que indica que este hombre envió previamente monjes budistas al extranjero y participó en actividades de narcotráfico.

Investigación sobre las redes de narcotráfico entre Tailandia y Sri Lanka

La policía solicitó los informes para analizar los datos del teléfono celular del detenido.

Mientras tanto, la corte de Sri Lanka autorizó la detención e interrogatorio del Venerable Agunakolaye Amitananda Thera por siete días. Emitieron la orden ayer, tras su arresto por cargos de ayudar y promover el transporte de un cargamento de narcóticos desde Tailandia a Sri Lanka.

¿Qué es la droga Kush y por qué preocupa a las autoridades?

La policía reveló que el cargamento supera los 110 kilogramos de narcóticos, identificados como Kush y Ash. Los escondieron meticulosamente dentro de maletas de viaje y los contrabandearon desde Tailandia. El valor de estas drogas excede los mil millones de rupias.

La droga Kush es una mezcla de cannabis, fentanilo, tramadol, formaldehído e, incluso destacan algunos medios locales, huesos humanos pulverizados.

Las pandillas locales mezclan estos químicos que consiguen a través de internet. El cannabis proviene de Sierra Leona, el fentanilo de laboratorios chinos y después puede ser trasladada a tierras africanas.