¿Hambre en medio del caos? La razón por la que Michael Glantz no dejó de comer durante el tiroteo en la cena de Trump

Un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca provocó momentos de pánico en Washington; invitados fueron evacuados mientras el Servicio Secreto activaba un operativo para resguardar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a funcionarios presentes; sin embargo, en medio del caos, un hombre acaparó los reflectores , pues permaneció sentado comiendo.

El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, donde se realizaba la tradicional cena; el atacante, identificado como Cole Allen, ingresó armado y realizó detonaciones antes de ser neutralizado por agentes, lo que encendió la alerta dentro del recinto.

El contraste que llamó la atención en pleno tiroteo

En los videos difundidos se observa a asistentes reaccionar de inmediato, algunos corriendo y otros buscando resguardo; sin embargo, el protagonista de la escena Michael Glantz permaneció en su lugar, sentado y terminando su plato de ensalada mientras la movilización de seguridad avanzaba a su alrededor.

La escena ocurrió mientras el tiroteo en la cena de la Casa Blanca seguía activo; el contraste entre el operativo que ponía a salvo a Trump y su aparente calma lo convirtió en tendencia en redes sociales.

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Mientras los demás se escondían durante el último atentado a Trump este señor nos recordó lo importante.

SEGUIR COMIENDO QUE PARA ESO PAGAMOS ENTRADA. pic.twitter.com/BX64sqfYv6 — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 28, 2026

Al no sentir amenaza, Michael Glantz prefirió seguir comiendo

Tras la viralización, Glantz explicó que no percibió de inmediato una amenaza directa; señaló que está acostumbrado al ruido y que observó la reacción de los agentes antes de tomar cualquier decisión.

"Como neoyorquino, uno desarrolla una cierta tolerancia al ruido y al caos. Mi primer pensamiento no fue de peligro inminente, sino de observación", detalló.

También mencionó que tiene problemas de espalda, lo que le dificulta moverse con rapidez; además, aseguró que vio al Servicio Secreto actuar con control, lo que le dio una sensación de seguridad mientras permanecía en su asiento.

"Tengo problemas de espalda. Sinceramente, pensé que si me tiraba al suelo, el Servicio Secreto tendría que dedicar a tres hombres para volver a levantarme, y ellos tenían cosas más importantes que hacer.

"Era un esmoquin nuevo. No iba a arruinarlo en la alfombra del Hilton a menos que fuera absolutamente necesario. Vi a los agentes del Servicio Secreto moviéndose con precisión profesional; me sentí extrañamente seguro viéndolos trabajar mientras terminaba mi plato", sentenció.

Qué se sabe del ataque durante la cena de la Casa Blanca

Las autoridades confirmaron que Cole Allen portaba armas de fuego y disparó dentro del recinto, dejando a una agente lesionada antes de ser detenido; el hecho activó un despliegue inmediato de seguridad.

De acuerdo con información oficial, el objetivo del atacante no era directamente Trump, sino integrantes de su administración; así lo señaló el fiscal interino Todd Blanche, quien indicó que las investigaciones siguen en curso para determinar con precisión a quiénes pretendía atacar.