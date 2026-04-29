Cuenta regresiva para Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy': fijan nueva fecha en Nueva York y su destino sigue en juego

El caso contra Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', tendrá nueva audiencia el 28 de julio en una corte federal de Nueva York; el imputado permanece bajo proceso mientras continúa en negociaciones con la Fiscalía estadounidense en un intento por resolver su situación legal.

La diligencia más reciente se llevó a cabo en el Distrito Este de Nueva York; en ese espacio, representantes del gobierno confirmaron que no hay acuerdo cerrado y que las conversaciones siguen activas, en medio de los cargos que enfrenta por tráfico de cocaína y presunta participación en una organización criminal.

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Proceso de 'El Viceroy' abierto y sin definición

El expediente de Vicente Carrillo Fuentes no tiene resolución; la autoridad judicial fijó una nueva fecha para dar seguimiento al caso mientras se define si las partes alcanzan un acuerdo o si el proceso avanza a juicio.

Hasta ahora, 'El Viceroy' se ha declarado no culpable; su situación jurídica dependerá de las negociaciones en curso y de las decisiones que se tomen en la siguiente audiencia.

Extradición y acusaciones en Estados Unidos

'El Viceroy' fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025; su entrega ocurrió en el marco de acciones contra figuras vinculadas al narcotráfico.

Las imputaciones están relacionadas con el envío de droga hacia ese país; la Fiscalía lo ubica como parte de una estructura dedicada a la distribución de cocaína.

Sin pena capital en el caso

Autoridades estadounidenses determinaron que no solicitarán la pena de muerte; aun así, el proceso contempla sanciones severas en caso de una condena. El acusado permanece bajo custodia mientras se define el rumbo del caso.

Antecedentes del imputado

Carrillo Fuentes asumió el control de una organización criminal tras la muerte de su hermano; durante ese periodo, el grupo mantuvo operaciones ligadas al tráfico internacional de droga.

Con el tiempo, la estructura enfrentó conflictos con otras organizaciones, lo que derivó en hechos violentos en distintas regiones.