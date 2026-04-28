Ahora Trump viajará contigo: así será el nuevo pasaporte oficial de Estados Unidos

El próximo pasaporte de Estados Unidos podría sorprender a más de uno: el rostro de Donald Trump aparecerá en una edición conmemorativa que será lanzada este verano, justo en el aniversario 250 de la independencia.

No es un rumor; el propio Departamento de Estado confirmó que el documento oficial formará parte de una serie limitada que cualquier ciudadano podrá solicitar.

Lo que llama la atención no es solo el cambio, sino cómo se integra: este nuevo pasaporte en Estados Unidos incluirá la imagen de Trump dentro de un diseño cargado de símbolos históricos, algo poco común para un documento oficial que normalmente mantiene un estilo discreto.

Así será el nuevo pasaporte de Estados Unidos con imagen de Trump

En la contraportada del pasaporte , la imagen de Trump aparece rodeada por fragmentos de la Declaración de Independencia, con la bandera estadounidense de fondo y su firma en dorado; un detalle que convierte al documento en algo más que una identificación.

Otras páginas del pasaporte de Estados Unidos muestran escenas clave de la historia del país, como la firma de la independencia; el objetivo es que cada hoja tenga un significado, no solo funcional sino también simbólico.

Cambios que sí se notan

El rediseño también alcanza la portada del pasaporte en Estados Unidos; el nombre del país aparece más destacado y se incorpora el número “250”, en referencia directa a la celebración nacional.

A pesar de estos cambios, el documento mantiene sus medidas de seguridad habituales, por lo que seguirá siendo válido para viajar.

No todos podrán tenerlo

Aquí está el punto clave: este pasaporte de Estados Unidos será limitado; estará disponible solo durante el lanzamiento y mientras existan ejemplares, lo que podría generar alta demanda.

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Sneak peak here: pic.twitter.com/sx3EhXLcAt — Department of State (@StateDept) April 28, 2026

¿Qué necesitas para solicitarlo?

Para obtener este pasaporte de Estados Unidos, los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos habituales del trámite: acreditar nacionalidad estadounidense, presentar identificación oficial vigente y completar la solicitud correspondiente; además, el documento solo podrá tramitarse en oficinas específicas durante su periodo de lanzamiento.

Al tratarse de una edición limitada, la disponibilidad será un factor clave; quienes busquen obtenerlo deberán hacerlo en cuanto se habilite el programa.

No será el único: vienen más versiones

Este pasaporte en Estados Unidos forma parte de una serie conmemorativa más amplia por los 250 años del país; se prevé que no sea el único diseño especial, ya que podrían lanzarse otras versiones durante la celebración, cada una con elementos distintos ligados a momentos históricos.

Esto abre la posibilidad de que más ediciones aparezcan en los próximos meses, lo que convertiría al pasaporte en una pieza coleccionable además de un documento oficial.