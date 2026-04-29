Ataque terrorista en Londres: dos judíos son apuñalados

Se registró un violento ataque en las calles de Golders Green, al norte de Londres, que ha sido elevado a incidente terrorista por el Mando Antiterrorista del Reino Unido.

Un hombre de 45 años, con historial de violencia y problemas de salud mental, desató el caos al apuñalar a dos hombres judíos e intentar atacar a la policía antes de ser sometido. El atacante ya se encuentra bajo custodia e intentó apuñalar a los oficiales que lo sometieron.

Absolutely horrific scenes from Golders Green. https://t.co/KSI2Z2A98B — Darren Grimes (@darrengrimes) April 29, 2026

El ataque fue premeditado

Alrededor de las 11:16 horas, el sospechoso comenzó su ataque en Highfield Avenue, una zona con una alta densidad de población judía. Según testigos y voluntarios del grupo de seguridad Shomrim, el sujeto perseguía activamente a personas con indumentaria religiosa tradicional.

Las víctimas son un hombre de 76 años (atacado frente a una sinagoga) y otro de 34 años (herido en Golders Green Road). Ambos se encuentran estables pero bajo observación rigurosa.

El agresor no se detuvo tras herir a los civiles; arremetió contra los oficiales de la Policía Metropolitana que llegaron al lugar, obligándolos a usar pistolas Taser para frenar lo que pudo ser una masacre mayor.

Tariq Aziz, empleado de una pizzería local, narró cómo auxilió al hombre de la tercera edad: "Vino a nuestra tienda sangrando del cuello. Le di pañuelos para presionar la herida mientras la policía llegaba".

Así fue detenido el atacante:

Utter heroism from these officers who put their lives on the line to detain the Golders Green terrorist today.



This epidemic of violence against the Jewish community must end.



We require more robust action from the authorities at all levels on this. pic.twitter.com/y2ndC5nmug — Ed McGuinness (@EJ_McGuinness) April 29, 2026

Se investiga si está relacionado con grupos pro-Irán

La investigación antiterrorista no solo se centra en el agresor, sino en un patrón de ataques incendiarios recientes contra ambulancias y sinagogas. La inteligencia británica sospecha de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, un grupo pro-iraní que se ha atribuido ataques previos en Europa.

Este atentado ocurre apenas 24 horas después de que el Reino Unido convocara al embajador iraní por mensajes de su embajada que incitaban a ciudadanos en Gran Bretaña a "sacrificar sus vidas" por su país.

El Comisionado Asistente Laurence Taylor, jefe de la Policía Antiterrorista, se pronunció: "He declarado formalmente esto como un incidente terrorista. Estamos movilizando unidades en todo el país para dar seguridad a las comunidades que hoy se sienten vulnerables".

El primer ministro Keir Starmer advirtió que "los ataques a nuestra comunidad judía son ataques a toda Gran Bretaña".

Para los residentes de Golders Green, el evento de hoy se suma a semanas de hostilidad. "Nuestros hijos están en shock y tienen miedo de ir a la escuela o a la sinagoga", lamentó Steven Bak, voluntario de seguridad. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se sumó al reclamo de justicia, advirtiendo que Londres se ha vuelto un lugar peligroso para quienes caminan abiertamente como judíos.

