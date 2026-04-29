El código ’86 47': Por qué Trump acusa a su exdirector del FBI, James Comey, de querer eliminarlo

La vida de James Comey dio un giro de película cuando una inofensiva foto en la playa con el código ‘86 47’ fue interpretada como una amenaza contra Donald Trump.

El pleito que comenzó hace años con la famosa ‘trama rusa’ acaba de revivir. Todo por unas simples conchas de mar acomodadas en la arena.

En Azteca Noticias te explicamos qué significa este oscuro mensaje y por qué el gobierno lo considera un llamado directo a la violencia en pleno 2026.

¿Qué significa el código '86 47' en la foto?

Para entender muy bien el escándalo legal que envuelve a James Comey, primero hay que descifrar el mensaje. En Estados Unidos, el número ‘86’ se usa en los restaurantes cuando un platillo se termina o debe retirarse del menú.

.@FBIDirectorKash full remarks in today’s press conference on the indictment of former Director James Comey for threatening President Trump. pic.twitter.com/bCqVN791ec — FBI (@FBI) April 28, 2026

Con el paso del tiempo, este término evolucionó en la cultura popular. Hoy en día se utiliza como un sinónimo coloquial para ‘deshacerse’, ‘eliminar’ o ‘cancelar’ a una persona.

Por otro lado, el número ‘47’ es mucho más directo. Hace referencia clara a Donald Trump, quien es el actual presidente número 47 en la historia del país.

James Comey claimed he didn’t know what “86 47” meant and blamed his wife.



A career law enforcement official knows exactly what “86” means.



As Comey once said: no one is above the law. pic.twitter.com/MQUTUr0wQb — Lance Gooden (@Lancegooden) April 28, 2026

La fiscalía asegura que esta foto, publicada en mayo de 2025, no es una coincidencia ni una obra de arte. La consideran una incitación al público para atentar contra el mandatario.

La ‘Trama Rusa’: El origen de la enemistad

Este no es el primer gran choque entre ambas figuras. La intensa rivalidad tiene raíces que nos remontan al año 2016, cuando estalló la explosiva ‘trama rusa’.

En ese entonces, el FBI lideraba una agresiva investigación. Buscaban determinar si el equipo de campaña republicano tenía nexos secretos con el gobierno de Vladimir Putin para ganar las elecciones.

Esta investigación generó una enorme fricción. La tensión fracturó para siempre la relación de confianza entre las agencias de inteligencia y la Casa Blanca.

🚨 BREAKING: JAMES COMEY INDICTMENT HAS BEEN RELEASED, signed by US Attorney Lindsey Halligan



Comey is being charged in relation to making false statements under oath to the Senate Judiciary Committee, where on Sept 30, 2020, he LIED, saying he did not authorize leaks about… pic.twitter.com/Zj45Y5bjFs — Nick Sortor (@nicksortor) September 25, 2025

El sorpresivo despido del director del FBI

En mayo de 2017, la situación llegó al límite. El presidente tomó la decisión de despedir de forma fulminante a James Comey.

Muchos analistas vieron este despido como un intento claro de frenar las investigaciones sobre Rusia. Desde ese momento, el exfuncionario se volvió su crítico más feroz.

¿Qué pasará con el caso y los cargos?

Hoy, el Departamento de Justicia avanza con una acusación formal por amenazar a un funcionario gubernamental, que es considerado un delito federal sumamente grave.

La situación es crítica para James Comey. De ser hallado culpable en los tribunales, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Su equipo de defensa jura que es totalmente inocente. Afirman que estamos ante una clara venganza política y que la fotografía con el código ‘86 47’ fue sacada de contexto para arruinar su imagen.

Mientras los abogados se preparan para el juicio, la opinión pública sigue dividida. Muchos ven un peligro real, pero otros creen que es un abuso del poder de la administración Trump.