Nueva versión de explosión en Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón; darán 4 mil pesos a afectados

La investigación por una fuerte explosión al poniente de la Ciudad de México (CDMX) descartó que el origen fuera una taquería en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, como se informó de manera preliminar.

Las autoridades capitalinas y de la alcaldía actualizaron el saldo de la explosión y confirmaron del fallecimiento de dos personas luego de los hechos ocurridos este 11 de septiembre de 2026.

Víctimas siguen en hospital tras explosión en colonia Minas de Cristo

En el último corte informativo de las autoridades se dio a conocer que todavía hay ocho víctimas hospitalizadas en estado delicado y siete fueron dadas de alta, además hay 15 familias damnificadas y cinco predios afectados.

En el lugar de los hechos iniciaron los trabajos de limpieza y tapiado preventivo, mientras que el próximo lunes comenzará la demolición de cuatro inmuebles dictaminados con pérdida total.

El ingreso a las viviendas dañadas permanece prohibido debido al alto riesgo de derrumbe en avenida Santa Lucía y Rosa Venus.

Explosión apunta a una acumulación de gas

Las trabajos periciales preliminares descartaron a la taquería "La Bajadita" como punto de origen de la explosión y señalaron que la causa apunta a una acumulación de gas, mientras la Fiscalía capitalina continúa las investigaciones.

Previamente la instución refirió que se investigaba una explosión registrada en un puesto de comida, pero personal especializado llevaría los estudios para establecer el origen y las causas del siniestro.

Las primeras investigaciones consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar; no obstante, los dictámenes periciales determinarán las condiciones de la instalación y sus componentes, así como precisar qué originó la explosión.

El personal de la fiscalía estableció contacto con familiares para brindarles atención psicológica, orientación jurídica y apoyo de trabajo social, además de informarles sobre los servicios institucionales disponibles y abrir los expedientes de atención correspondientes.

Ante la afectación de los hechos se otorgará ayuda económica a damnificados a deudos y personas hospitalizadas, un apoyo para renta a partir de 4 mil pesos mensuales para las familias con pérdida de vivienda, así como alimentación diaria y asistencia médica personalizada.