Despiden a policías acusados de extorsionar a conductor

Los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que presuntamente exigían 3 mil 200 pesos a un conductor argumentando que su vehículo no circulaba, ya fueron identificados y serán dados de baja de la institución, informó la SSC.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes en motopatrulla detuvieron a los tripulantes de una camioneta roja con placas de circulación de Sinaloa en la alcaldía Tláhuac para pedirles dinero y cuando se dieron cuenta que eran grabados con un celular dos de ellos subieron a las motos para escapar.

El tercero no pudo huir, fue increpado por las víctimas y la persona que estaba grabando quienes exigían la devolución de la licencia de conducir.

Posteriormente un civil entregó la licencia de conducir que presuntamente la encontró tirada.

También llegó en otra motocicleta del sector Zapotitla el policía Daniel Hernández, a quien los testigos le pidieron apoyo para detener a su compañero acusado, sin embargo, se fueron juntos.

En el video también se ve a un policía en la patrulla pick up, identificada por el testigo con la matrícula MX-285-D2, quien se niega a atender a los denunciantes y se retira rápidamente argumentando “no sé de qué me hablas, yo voy llegando”.

Los efectivos policiacos que llegaron sin atender la denuncia ciudadana podrán ser llamados a declarar en Asuntos Internos para indagar si tuvieron alguna responsabilidad por omisión o complicidad.

Otros policías han sido denunciados en redes sociales

Este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que otros siete policías acusados en redes sociales de robar una cachucha y un teléfono celular a un motociclista, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, fueron identificados, citados a declarar en Asuntos Internos y fueron suspendidos temporalmente.

La Policía capitalina informó que su declaración será integrada a la carpeta de investigación administrativa interna por los hechos que según el video, ocurrieron el sábado 30 de julio.