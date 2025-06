VIDEO: ¡Con mazo en mano! Mujer se defiende de asaltante en Xochimilco

Las cámaras de seguridad de un local en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX) captaron el momento en donde una mujer se defiende de un asaltante dentro de un negocio, pese a las amenazas del sujeto, la víctima tomó un mazo para defenderse y logró que el agresor huyera del lugar sin nada en las manos. El video se viralizó en redes sociales, generando debate entre los cibernautas.

Joven se defiende con un mazo en Xochimilco

En las imágenes se observa a un hombre vestido con sudadera, chaleco y casco negros, quien con una mano dentro del chaleco intenta intimidar a la joven trabajadora para que le entregue el dinero.

El sujeto le exige: “Deme el dinero, dame el dinero rápido, todo lo que tienes rápido”, mientras ella responde con firmeza: “No, no tengo nada”.

La mujer señala que hay una cámara de seguridad grabando todo, pero el hombre menciona que no le importa. Luego de amenazar a la joven: “¿Quieres que yo accione?”, dando a pensar que podría estar armado.

A pesar del riesgo, la joven no se deja intimidar y toma un mazo para defenderse. Con el mazo en la mano, lo enfrenta directamente, ya que el sujeto se acercaba a ella para seguir amenazándola: “A mí no me va a venir... no, no, no, hágase para allá, hágase para allá, órale o grito, lárguese, váyase”, la mujer continúa con el mazo en la mano hasta que ahuyentó al ladrón.

‼NO SE DEJÓ‼ VALIENTE MUJER ENFRENTA A LA RATA EN XOCHIMILCO 🔨❌🐭



📌 Una valiente mujer no se dejó intimidar por un ladrón que intentó asaltarla en un negocio de @XochimilcoAl, #CDMX. Cuando el sujeto la amenazó, ella respondió con un mazo en mano.

Al ver que no le tenía… pic.twitter.com/TUoAj9VuE8 — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 20, 2025

Al ver que la mujer no cede y está dispuesta a enfrentarlo pese a sus amenazas, el ladrón decide retirarse del lugar sin lograr su cometido.

El caso ha sido ampliamente compartido, destacando la valentía de la mujer y reavivando el debate en redes sociales sobre la seguridad en los negocios de la capital. Por su parte, las autoridades no han informado si el sujeto ha sido identificado o detenido.