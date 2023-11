“La usamos para beber”: Desplazados en Gaza recolectan agua de lluvia para sobrevivir

Las personas desplazadas en Gaza deben recolectar el agua de las lluvias para poder satisfacer sus necesidades más básicas, aunque esto también les deja desprotegidos.

En la ciudad de Khan Younis, las personas emplean tiendas de campaña en las que tratan de protegerse. Cuando caen las precipitaciones, usan cualquier tipo de recipiente para recolectar el líquido, como tazas, cubetas o cacerolas.

Saad Ziadah, habitante de 78 años de edad, mencionó que emplean el agua de lluvia para “beber, lavar, para todo. Usamos cada gota, porque no hay agua. Ahorramos cada gota que podemos. Incluso no nos lavamos la cara porque no hay agua”.

El hombre proviene de la villa de Najd, a 14 kilómetros del noreste de Gaza. Apenas tenía tres años de edad cuando tuvo que huir de su hogar después de que el territorio se incorporó a Israel tras la guerra de 1948.

“La muerte es mejor que esta vida”: refugiado

Ziadah asegura que ante una inundación, no cuentan con la protección necesaria. Agregó que anteriormente tenían cubiertas sus necesidades, pero ahora están “muriendo lentamente”.

“La muerte es mejor que esta vida. Vivimos todas las guerras, pero no vimos algo como esto. Fuimos desplazados y destruidos, Miren nuestras vidas. Los niños y yo estamos enfermos. Mi esposa tuvo dos ataques cerebrales y no puede sostenerse por sí sola. Nadie ayuda y estoy enfermo. No puedo caminar por mi cuenta. Esto no es una vida”, mencionó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que existen 1.5 millones de personas desplazadas en Gaza, de los cuales, 725 mil están buscando refugio en las instalaciones de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos y 122 mil lo hacen en hospitales, iglesias y edificios públicos.