“Sigue desaparecido para el Locatel”: Hallan a Jesús Enrique tras 3 meses de desaparecido, pero la Fiscalía impide que regrese con su familia

Un caso de desaparición lleno de anomalías. Jesús Enrique, un adolescente de 13 años, desapareció en las calles de Tlalpan. Afortunadamente, tres meses después el menor de edad fue encontrado en Querétaro; sin embargo, la Fiscalía de la CDMX les impide recuperarlo.

Familiares del adolescente han denunciado graves omisiones en el caso.

“Todas las autoridades se mostraron indiferentes”, explicó el tío de Jesús Enrique, en una entrevista con Azteca Noticias.

Desaparición de Jesús Enrique: Familia denuncia 2 meses de inacción y omisiones de la autoridad

Jesús desapareció el martes 16 de diciembre, por lo que rápidamente la familia levantó la ficha de búsqueda, además brindaron todas las pruebas que tenían en la mano; sin embargo, las autoridades no hicieron nada.

“Se señala que las 72 horas son lo más importante para cualquier desaparecido y nosotros hemos comprobado que no hubo ninguna diligencia en campo”, contó el tío de Jesús.

El familiar del menor aseguró que las autoridades realizaron la primera diligencia dos meses después de la desaparición del menor. El adolescente fue hallado en las instalaciones de un DIF en Querétaro.

Adolescente Jesús Enrique aceptó volver a casa, pero la Fiscalía frena su entrega

A pesar de que Jesús Enrique ya aceptó regresar a casa con su familia, la Fiscalía ha puesto diversas trabas para que el menor pueda salir del DIF, incluso las autoridades aseguran tener declaraciones de violencia.

Por su parte, la familia segura que ha cumplido con todos los requisitos necesarios, incluso cuenta con ciertos documentos que no podrían tener en sus manos si el menor no quisiera regresar con ellos.

“La escena es muy de telenovela (...) Cuando mi hermano se va a cruzar al DIF, le dicen que siempre no, que por favor se regrese a la oficina”, explicó Rodrigo, familiar del menor.

Anomalías en el protocolo: Comisión de Búsqueda no entregó pruebas de vida a la familia

Otra anomalía en el caso de Jesús Enrique, es que al ser encontrado, las autoridades no proporcionaron una “prueba de vida” a los familiares del menor, pues el tío del menor asegura que solo lo alcanzaron a ver de lejos.

Al no contar con una prueba de vida, el Jesús continúa desaparecido para el Locatel.

“Esa es una de las anomalías más graves que ha cometido la Comisión de Búsqueda de Persona (...) No nos dieron prueba de vida”, explicó Rodrigo.

Más de 50 días en un albergue: Familia de Jesús Enrique exige a la Fiscalía que lo libere

Familiares de Jesús Enrique exigen a la Fiscalía que deje al DIF hacer su trabajo. Aseguran que no saben en qué condiciones se encuentra el menor.

“El niño lleva más de 50 días en el transitorio (...) Es impresionante que la Fiscalía siga reteniendo a mi sobrino cuando no hay nada”, explicó.

