¡No solo es Guerrero! Familias enteras huyen de la violencia en Tamazula, Durango

La violencia en México no solo arrebata vidas, sino también rompe la cotidianidad, obliga al desplazamiento forzado de pobladores que han pasado más tiempo en esas tierras que los criminales. Eso es lo que viven hoy habitantes de la zona serrana Tamazula, Durango.

El miedo obliga a familias enteras a dejar atrás sus hogares, una crisis que se suma a la que enfrentan comunidades de Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde habitantes denunciaron ataques del grupo criminal “Los Ardillos”.

Desplazamiento forzado: familias huyen de Tamazula, Durango

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, este desplazamiento forzado se debe a hechos violentos registrados en comunidades cercanas a la entidad, aunque aclaró que no se tiene registro de enfrentamientos dentro del territorio duranguense.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Galván, reconoció que todavía no existe una cifra exacta de familias que dejaron Tamazula y la comunidad de El Durazno, pero confirmó la emigración de 20 familias.

Las autoridades señalaron que la violencia de grupos criminales que se disputan la región provocó temor, por lo que muchos decidieron abandonar sus comunidades ante el riesgo de quedar atrapados en medio de enfrentamientos armados.

Desabasto producto del desplazamiento forzado en Durango

Además del desplazamiento, la situación ya generó afectaciones en la vida diaria de los pobladores. La dependencia de seguridad informó que existen problemas de desabasto de medicamentos, alimentos y combustible debido a las dificultades para restablecer por completo las actividades comerciales y de transporte.

Galván explicó que todavía no se logra normalizar el suministro en la región: “Hay algo de desabasto porque no se ha podido normalizar el 100 %”, señaló.

Ante este panorama, las autoridades anunciaron un operativo de vigilancia en Tamazula y El Durazno, con el objetivo de reforzar la seguridad y permitir que las comunidades retomen su cotidianidad.

“Los Ardillos” bombardean Chilapa: comunidades de Guerrero denuncian ataques

Lo peor de todo es que Durango no es un caso aislado. En Guerrero, específicamente en el municipio de Chilapa de Álvarez, mujeres indígenas y habitantes de distintas comunidades denunciaron ataques armados que provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores mostraron el miedo que viven entre balaceras y quema de cerros, mientras reclamaban la ausencia de apoyo gubernamental.

Los pobladores aseguraron que, durante varios días, enfrentaron solos la violencia y que las comunidades intentaron resistir ante el avance del grupo armado “Los Ardillos”.

En medio de este escenario de terror, finalmente las autoridades ingresaron a la comunidad de Alcozacán, en Chilapa de Álvarez, para implementar un operativo de seguridad.

