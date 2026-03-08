VIDEO: ¡Alerta a bordo! Desvían vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, por amenaza de bomba

Lo que arrancó como un vuelo normal entre Nashville y Fort Lauderdale, Estados Unidos acabó con tensión en cabina, elementos de seguridad arriba del avión y un pasajero retirado tras el aterrizaje. El caso ocurrió la noche del viernes 6 de marzo de 2026, cuando el vuelo 2094 de Southwest Airlines fue desviado a Atlanta por una amenaza de bomba.

El caso comenzó a moverse con fuerza en redes por los videos grabados dentro de la aeronave. En uno de ellos se escucha la instrucción para que los pasajeros bajen la cabeza y mantengan las manos arriba; en otro se ve a agentes someter y revisar a un hombre dentro del avión.

BREAKING: A Southwest Airlines flight bound for Ft. Lauderdale Florida diverted to Atlanta because of a security issue.



Flight 2094 landed safely at about 9:06 PM at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport and Atlanta Police removed a passenger from the plane.… pic.twitter.com/7Kq15ssC1v — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 7, 2026

Entre esas versiones estuvo la de supuestos gritos de 'muerte a América' y 'muerte a Trump'. Pero hasta ahora, eso no está confirmado oficialmente. Medios locales en Atlanta señalan que sigue sin quedar claro qué fue exactamente lo que el pasajero hizo o dijo para activar la respuesta de seguridad.

El video fue lo que volvió viral el desvío del avión

Southwest Airlines informó que el vuelo aterrizó de forma segura en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson después de desviarse por la amenaza de bomba. La aerolínea confirmó también que un pasajero fue retirado por la policía de Atlanta apenas tocaron tierra.

Eso explica por qué el episodio llamó tanto la atención: no solo hubo un cambio de ruta en pleno trayecto, también imágenes de pánico contenido dentro de la cabina. Para una parte del público, el video hizo pensar en algo mucho más grave de lo que después reportaron las autoridades.

¿Qué se sabe de la amenaza en el vuelo de Southwest?

Horas después del operativo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que, tras revisar el caso con la policía de Atlanta, no encontró una amenaza creíble y que no se presentarían cargos.

Southwest Airlines reubicó a los pasajeros en otra aeronave para que continuaran su viaje a su destino original en Fort Lauderdale.