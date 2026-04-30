Tragedia en Corea del Sur: Incendio en edificio de Uiwang deja dos muertos y sospechas de suicidio

Un incendio registrado este jueves 30 de abril en un complejo de apartamentos en Uiwang, al sur de Seúl, terminó en tragedia con la muerte de una pareja y seis personas heridas. El incidente ha escalado a una investigación criminal tras el hallazgo de una nota que sugiere un posible acto deliberado motivado por crisis financiera.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:30 a.m. en una unidad ubicada en el piso 14 de un edificio de 20 niveles, en el vecindario de Naeson-dong.

Los bomberos lograron extinguir las llamas por completo aproximadamente dos horas después, alrededor de las 12:35 p.m..

Seis residentes adicionales sufrieron lesiones menores, principalmente por inhalación de humo.

🔥A fire broke out at an apartment in Uiwang, just south of Seoul, on Thursday, killing two people and injuring six others, officials said, Report informs via Yonhap.



The blaze began at about 10:30 a.m. (GMT+9) on the 14th floor of the 20-story building, with firefighters… pic.twitter.com/C5tId3F2oO — News.Az (@news_az) April 30, 2026

Posible suicidio: Una nota de despedida

Las víctimas fatales han sido identificadas como un hombre de unos 60 años y su esposa, de 50. Los detalles del deceso apuntan a un escenario complejo para los investigadores:

El hombre: Falleció tras caer desde el balcón de la vivienda mientras el fuego consumía el lugar.

Falleció tras caer desde el balcón de la vivienda mientras el fuego consumía el lugar. La mujer: Fue localizada sin vida por los equipos de rescate dentro del apartamento una vez controlado el incendio.

Fue localizada sin vida por los equipos de rescate dentro del apartamento una vez controlado el incendio. Nota de suicidio: Las autoridades confirmaron el hallazgo de una nota escrita por el hombre, en la cual expresaba pesimismo sobre su situación personal y dificultades financieras.

Actualmente, la policía y los servicios forenses investigan si el incendio fue provocado intencionalmente.

Los incendios en Asia bajo la lupa

Este suceso en Corea del Sur se produce en un clima de alta sensibilidad regional respecto a la seguridad en edificios de vivienda multifamiliar. Apenas en enero de este año, se cerró el conteo oficial de una de las peores tragedias recientes en el continente: el incendio en Wang Fuk Court, Hong Kong, ocurrido en noviembre de 2025.

A diferencia del caso actual en Uiwang, aquella tragedia dejó una cifra devastadora de 168 muertos. Las investigaciones en Hong Kong han derivado en más de 30 arrestos por cargos de homicidio involuntario, fraude y corrupción, vinculando el desastre con el uso de mallas de construcción de baja calidad que aceleraron la propagación del fuego.