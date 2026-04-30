Rocha Moya se une a esta lista de gobernantes extranjeros acusados de narcotráfico por EU

Rubén Rocha Moya, gobernador actual de Sinaloa, ahora forma parte de una infame lista de gobernantes en funciones acusados por el gobierno de Estados Unidos de actividades relacionadas con el narcotráfico.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El mandatario estatal está acusado, junto a otros 9 colaboradores y exfuncionarios, de cargos como posesión de armas y tráfico de drogas. El Departamento de Justicia reveló las acusaciones expuestas a un gran jurado. De ser detenido y encontrado culpable, podría pasar un mínimo de 40 años en la cárcel y alcanzar hasta cadena perpetua.

Rubén Rocha Moya: de la política a supuestos nexos con el crimen organizado

Antecedentes: otros gobernantes procesados por la justicia estadounidense

Estos son algunos de los gobernantes extranjeros que el Departamento de Justicia ha procesado por narcotráfico.

Nicolás Maduro : el dictador depuesto de Venezuela fue acusado de narcoterrorismo, por lo que, en una operación especial de la Fuerza Delta, un cuerpo de élite del ejército estadounidense, lo capturaron y trasladaron a Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

: el dictador depuesto de fue acusado de narcoterrorismo, por lo que, en una operación especial de la Juan Orlando Hernández: Al aún presidente de Honduras le revocaron la visa en julio de 2021, pero la medida fue revelada dos semanas después de que dejara la presidencia. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos pidió su extradición y al día siguien te fue detenido. El 21 de abril de ese mismo año fue extraditado y en 2024 fue sentenciadopor crímenes de conspiración para importar cocaína y crímenes de posesión de armas de fuego. Posteriormente, fue indultado por el presidente Donald Trump.

Al aún presidente de Honduras le revocaron la visa en julio de 2021, pero la medida fue revelada dos semanas después de que dejara la presidencia. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos pidió su extradición y al día siguien te fue detenido. El 21 de abril de ese mismo año fue extraditado y en 2024 fue sentenciadopor crímenes de conspiración para importar cocaína y crímenes de posesión de armas de fuego. Posteriormente, fue Manuel Noriega Panamá. Fue capturado durante la operación “Causa Justa” de 1989. Después de su rendición, Noriega fue trasladado a Estados Unidos y sentenciado en 1992 por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Lista de funcionarios de Sinaloa vinculados al caso Rocha Moya

Al menos 9 personas forman parte de la acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de los cuales cuatro aún están en funciones.