Astrónomos reciben por primera vez señales de radio procedentes de un exoplaneta situado a 63,4 años luz de la Tierra

Por primera vez, astrónomos lograron localizar de manera directa una señal de radio procedente de un exoplaneta: Beta Pictoris b, un gigante gaseoso ubicado a unos 63.4 años luz de la Tierra.

La señal fue detectada con el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica. Los investigadores creen que su origen es natural y estaría relacionado con la intensa actividad magnética del planeta.

Beta Pictoris b es varias veces más masivo que Júpiter y tiene una edad de apenas unas decenas de millones de años, por lo que se considera muy joven en términos astronómicos.

¿Qué produce la señal de radio de Beta Pictoris b?

Los investigadores creen que las emisiones están relacionadas con un fenómeno parecido a las auroras de la Tierra y Júpiter.

La explicación apunta a partículas cargadas atrapadas por el campo magnético del planeta. Al desplazarse por sus líneas magnéticas pueden liberar energía en forma de ondas de radio, un fenómeno conocido como emisión auroral de radio.

El análisis también permitió estimar un campo magnético de al menos 1.25 kilogauss, una intensidad considerable para un planeta fuera del Sistema Solar.

For the first time, astronomers have caught a radio signal coming not from a star and not from an entire planetary system at once, but directly from an exoplanet itself.



The world is called Beta Pictoris b. It is a young gas giant 63 light-years from Earth, roughly ten times the… pic.twitter.com/l8kXam1qSe — Black Hole (@konstructivizm) September 22, 2026

¿Por qué es importante haber detectado radio de un exoplaneta?

El reto para los astrónomos era demostrar que la señal procedía realmente del planeta y no de su estrella. En investigaciones anteriores se habían encontrado emisiones candidatas, pero no siempre era posible descartar que fueran producidas por la actividad estelar.

En este caso, el equipo utilizó cuásares como puntos de referencia para localizar la señal y separar la emisión del planeta de la de su estrella.

La técnica podría servir para estudiar los campos magnéticos de otros mundos y, eventualmente, conocer mejor cómo estos campos interactúan con sus atmósferas y con la radiación de sus estrellas.

¿La señal de radio viene de extraterrestres?

No. Los propios investigadores señalan que la explicación más probable es un fenómeno magnético natural, no una señal producida por una civilización extraterrestre.

Además, el estudio todavía es una prepublicación científica y no ha pasado por revisión por pares, por lo que sus resultados deberán ser confirmados de manera independiente.

Si futuras observaciones confirman el hallazgo, Beta Pictoris b podría convertirse en una referencia para estudiar directamente los campos magnéticos de planetas situados fuera de nuestro Sistema Solar.