Seguirán presos los detenidos por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo: delitos y años de cárcel

Diego Sebastián "N", presunto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, se quedará preso en el penal de Barrientos, Estado de México, después de que un juez le dictó prisión preventiva tras el multihomicidio ocurrido en Atizapán donde el músico fue asesinado con su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba para la familia.

La medida cautelar también fue decretada para Gerardo "N", el otro detenido tras este aterrador crimen que cobró la vida del tecladista de 38 años; su eposa Ana Paula, de 35; su hija de tres; Aleyda Romero, de 21 y una perrita que era mascota de la familia.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial para la formulación de imputación luego de ser detenidos un día después del crimen. Gerardo "N" fue aprehendido en la calle Bosque de los Cipreses, de la colonia Los Héroes Tecámac, a las 07:47 horas.

Diego Sebastián "N", de 51 años, fue aprehendido en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco, a las 09:25 horas.

Delitos por los que es investigado socio de Jonathan Meléndez

Diego Sebastián "N" era socio de Jonathan Meléndez, pues tenían una relación de negocio en la renta de inmuebles para hospedaje en internet. Llegó al departamento donde estaban las víctimas, ubicado en el Fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, y ahí fueron asesinadas.

Arribó al domicilio la tarde del 1 de septiembre de 2026 en un automóvil Kia gris que conducía Gerardo "N", quien hasta ahora no se ha informado que entró al lugar, pero la cámara de un elevador grabó a Diego Sebastián "N" subiendo al departamento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos son investigados por tres delitos:

Homicidio calificado

Maltrato y crueldad a los seres sintientes

Interrupción del embarazo

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.https://t.co/ExFnuMtG6p pic.twitter.com/gK0mYiJv60 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

La sentencia que podrían recibir Diego Sebastián "N" y Gerardo "N"

Por el delito de homicidio calificado, uan vez que termine el proceso y en caso de ser declarados culpables, podrían ser sentenciados a 25 a 70 años de prisión por cada víctima.

Respecto al delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

Mientras que por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión.

