Detienen a 2 personas por dañar la Muralla China con una excavadora

Dos personas fueron detenidas por dañar la Muralla China con una excavadora, informaron las autoridades locales. Los arrestados son una mujer de 55 años de edad y un hombre de 38.

La policía indicó que ambas personas causaron daños irreversibles en una parte de la Gran Muralla China porque buscan hacer un atajo que les ayudara a recorrer la zona mucho más rápido.

En un comunicado, detallaron que el pasado 24 de agosto recibieron un informe sobre que había una brecha en la zona 32, ubicada en el municipio de Yangqianhe. Los uniformados llegaron hasta el lugar y vieron los daños en la Muralla.

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Después comenzaron a patrullar y encontraron una excavadora junto a los dos detenidos. Tras la investigación, determinaron que entre los dos dañaron la muralla.

Según las autoridades, los sujetos “ampliaron una abertura existente en la antigua estructura hasta convertirla en un hueco lo suficientemente grande como para que su excavadora pasara a través de él con el fin de reducir la distancia del recorrido".

Actualmente, los dos sospechosos han sido detenidos de conformidad con la ley y el caso está bajo investigación, añadió el departamento de policías de China.

¿Por qué se construyó la Muralla China?

La Muralla China es conocida a nivel mundial por ser una antigua frontera del país asiático, con un valor importante para su historia. Su construcción comenzó en el siglo V a.C. y actualmente es una de las reliquias que más destacan en la Tierra.

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Está formada en un 70 por ciento de piedras, ladrillo, tierra compactada y otros materiales, mientras que el 30 por ciento restante está formada por barreras naturales como ríos y montañas.

Fue construida para proteger la frontera norte de China de invasiones enemigas, desde entonces sirvió como escenario de múltiples batallas y conflictos entre los Ejércitos de China y otros pueblos.

La Muralla China tiene más de 20 mil kilómetros y actualmente recibe alrededor de 10 millones de turistas al año.

