Ejecutan a hombre frente a su pareja en Tlalpan, CDMX; SSC rastrea a los presuntos sicarios

Un ataque directo con arma de fuego dejó sin vida a un hombre en la alcaldía Tlalpan, CDMX y desencadenó un operativo que, en cuestión de minutos, derivó en la detención de dos sujetos señalados como los posibles sicarios.

Lo matan frente a su pareja; presuntos responsables fueron detenidos

La agresión ocurrió en las calles San Agustín de las Cuevas y Camino a la Cantera, en la colonia Bosque de Tepeximilpa, donde la víctima, un hombre de 31 años, fue hallado con manchas de sangre mientras los servicios de emergencia eran solicitados.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada y se notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Derivado de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de una de persona que perdió la vida, en la alcaldía Tlalpan, efectivos de la SSC de la Ciudad de México, en coordinación con los monitoristas del C2Sur, luego de un operativo detuvieron a dos personas.

En el lugar, los uniformados tomaron la declaración a una mujer de 37 años, quien informó que dos sujetos, a bordo de una camioneta negra, se acercaron sin decir palabra y dispararon contra su pareja antes de huir.

Los detienen con ayuda de un seguimiento virtual

Con esta información, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y monitoristas del C2 Sur iniciaron un operativo de búsqueda apoyado en el análisis de cámaras de videovigilancia.

Minutos después, la camioneta fue ubicada en tiempo real circulando sobre la carretera federal México–Cuernavaca.

Oficiales se desplazaron al punto y continuaron el seguimiento hasta avenida Cruz Blanca, en la colonia Zona Rústica, donde finalmente detuvieron la unidad.

Tras ordenar a los ocupantes descender, los policías realizaron una revisión preventiva en apego al protocolo, asegurándoles un arma de fuego corta abastecida con dos cartuchos útiles.

La mujer que presenció el ataque identificó plenamente a los dos hombres, ambos de 29 años, por lo que fueron detenidos y se les informaron sus derechos antes de ser trasladados junto con el vehículo y el arma ante el Ministerio Público, que definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación.

Según información obtenida por autoridades, uno de los detenidos cuenta con una presentación previa ante el Ministerio Público. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque.