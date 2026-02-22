Millones por “El Mencho": Esta era la recompensa que ofrecían por su captura antes de ser abatido

Este domingo 22 de febrero de 2026, fuentes federales confirmaron el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho". El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida en un operativo que desató caos y bloqueos en estados como Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas. Con su muerte, se cierra uno de los capítulos más violentos de la historia reciente, ¿de cuánto era la recompensa por su captura?

¿Quién era "El Mencho"?

Nemesio Oseguera, nacido en Michoacán, pasó de ser un integrante del Cártel del Milenio a fundar el CJNG, la organización más peligrosa de México. Bajo su mando, este grupo se convirtió en una potencia global del tráfico de fentanilo y drogas sintéticas.

Su capacidad para usar la violencia y evadir la justicia lo mantuvo oculto durante años, hasta que finalmente fue alcanzado por las autoridades.

🇺🇸🇲🇽 | DATO: “El Mencho” tenía una recompensa de 15.000.000 de dólares del Departamento de Estado de Estados Unidos. pic.twitter.com/QtiprTAUJf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 22, 2026

¿De cuánto era la recompensa por "El Mencho"?

El valor de la información para dar con él era astronómico. La DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares (257 millones 550 mil pesos)

Estas cifras buscaban motivar a cualquier persona con datos reales sobre su paradero para lograr su captura o condena.

¿Qué pasa con la recompensa si el criminal muere?

Aquí es donde las reglas cambian. Las recompensas de agencias como la DEA están diseñadas bajo el concepto de "Recompensa por Justicia". Generalmente, para que el dinero se entregue, la información debe llevar a la captura o a la condena del objetivo.

Si el criminal es abatido en un operativo, la recompensa suele quedar sin efecto, ya que no hubo una entrega voluntaria de información que permitiera su arresto con vida para ser juzgado.

📈 Tras ser policía municipal en Cabo Corrientes y cumplir condena en EE. UU. en los 90, "El Mencho" regresó a México para fundar el cártel de las "cuatro letras". Su estrategia: arrebatar el control de puertos estratégicos y expandir su dominio a más de 20 estados y varios… pic.twitter.com/SXtn1IwIOo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

¿Alguien puede cobrar la recompensa si fue abatido?

En casos muy específicos, si un informante dio la ubicación exacta que permitió el operativo donde el criminal murió, las autoridades podrían evaluar un pago por la ayuda prestada. Sin embargo, si el fallecimiento ocurre durante un enfrentamiento directo planeado por inteligencia militar o policial propia, el dinero no se entrega a nadie.

La bolsa millonaria simplemente se retira de la mesa.

El fin de "El Mencho" entre bloqueos y fuego

La noticia de su muerte no llegó en calma. Diversas carreteras del occidente del país registraron bloqueos y vehículos incendiados como respuesta de su grupo criminal.

El CJNG es hoy el responsable de gran parte de la crisis de opioides en Estados Unidos, y aunque su líder ha caído, las autoridades se mantienen en alerta máxima ante posibles represalias o peleas internas por el control del cártel.